Covid 19 - Le spot gouvernemental qui fait débat

"N'essayez pas c'est peine perdue. Aucune terreur ne stoppera les relations familiales, amicales, amoureuses, et leurs manifestations humaines. Vous vous décrédibilisez et promouvez une propagande hideuse et menaçante. Vous n'êtes pas l'Etat, vous n'êtes pas la France" dénoncent certains en montrant du doigt cette vidéo qualifiée "d'anxiogène".

D'autres l'apparentent à un "un message de propagande pour déshumaniser la population".



"Il faut faire quelque chose, on nous interdit tout tout", peut-on encore lire parmi les nombreuses réactions suscitées par la vidéo publiée sur Twitter.



Mais cela n'entamera sans doute pas la volonté du gouvernement de vouloir accentuer sa campagne de sensibilisation : samedi 12 septembre, le bilan officiel de l'épidémie annonçait pour la première fois plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en France.