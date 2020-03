Covid-19 - Bastia, Peri, Propriano : les municipalités se mobilisent pour leurs administrés

Le 16 mars, en anticipation des mesures annoncées, la Ville de Bastia a mis en œuvre son Plan de continuité d’activité. A ce titre, la continuité de service public a été assurée et déployée tout au long de cette première semaine, en alternant présentiel lorsque cela est nécessaire (services techniques, sociaux, d’entretien, de nettoiement, cuisine centrale, petite enfance) et télétravail dans tous les cas où cela est possible (services fonctionnels notamment). Vous pouvez retrouver toutes les informations ici : http://bit.ly/Covid19Bastia

La volonté, le professionnalisme et le sens du service public des agents municipaux permettent le fonctionnement de l’institution et la mise en œuvre de tout un ensemble d’actions. Merci à eux.





Le confinement avant tout : in casa !

En lien avec les autorités compétentes, la Ville de Bastia apporte son soutien logistique afin de faire respecter l’interdiction générale de déplacement nécessaire pour limiter la propagation du COVID- 19 :

- les services techniques de la Ville sécurisent les accès aux lieux publics (parcs notamment) qui sont désormais interdits au public et assurent le nettoyage de la Ville et plus particulièrement la désinfection des lieux publics proches des commerces alimentaires et des pharmacies ;

- les agents de la police municipale sont entièrement dédiés au respect des règles de confinement. Des actions sociales fortes pour accompagner les plus fragiles et lutter

contre l’isolement

En parallèle la Ville de Bastia a déployé une vaste opération de solidarité envers les plus fragiles d’entre nous.

- tout d’abord en encourageant, grâce à l’opération « Bastiacci, aiutemu ci ! » la solidarité entre les habitants, premier maillon d’une solidarité plus large à l’échelle des institutions ;

- sur le principe du Plan communal dédié aux épisodes caniculaires, le Centre communal d’action sociale est entré en contact avec les personnes fragiles isolées recensées sur le territoire bastiais ; grâce à l’opération « Bastiacci, aiutemu ci ! », le CCAS a pu enregistrer de nombreux appels et compléter ce recensement pour connaître leurs besoins et les accompagner au mieux pendant cette période de confinement ;