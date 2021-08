Covid 19 : 98 nouveaux tests positifs en Corse ce vendredi

La baisse des tests positifs se confirment donc et si l'on enregistre une légère hausse des hospitalisations (2) la décrue des contaminations se poursuit donc mais il ne faut pas croire pour autant que la partie contre la Covid-19 est gagnée. Bien au contraire.

D'autant que les hospitalisations demeurent conséquente et que la rentrée scolaire risque fort de constituer un frein à la baisse du moment.

Raison de plus donc pour doubler de vigilance.



L'ARS rappelle par ailleurs que 235 158 personnes ont reçu la première injection du vaccin et que 212 034 autres (61,5% de la population) ont reçu les deux.