Covid-19 : 7 décès supplémentaires et 2 083 cas confirmés en Corse

En Corse, selon l'Agence régionale de la Santé, la photographie de la situation épidémique fait état de 2 083 confirmés entre le 21 et le 27 février 2022 soit, en moyenne, 297 cas quotidiens.

Les taux d'incidence (-38%), de positivité (-3 points de pourcentage) et de dépistage (-26%) diminuent fortement dans le même temps.



Mais si ces taux d’incidence, de dépistage et de positivité diminuent dans toutes les classes d’âges - le taux d’incidence le plus élevé est désormais observé chez les 20-39 ans (1 302 pour 100 000 habitants),tout comme le taux de positivité (22,0 %) - la circulation virale reste élevée indique l'ARS.



Au niveau des hospitalisations le nombre de nouvelles admissions diminue par rapport à la semaine dernière, alors que le nombre de nouvelles admissions en réanimation reste assez stable: 46 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 7 nouvelles admissions en réanimation contre 58 nouvelles admissions dont 5 nouvelles admissions en réanimation la semaine précédente.

7 décès nouveaux décès ont été enregistrés par l'ARS lors de la semaine 8.



Enfin, il y a lieu de retenir qu'au 27 février 2022, en Corse, 76,2 % des plus de 12 ans ont reçu un schéma initial complet et 56,1 % ont reçu une dose de rappel.