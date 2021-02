Covid-19 : 52 nouveaux cas et 47 personnes hospitalisées ce dimanche en Corse

Selon le dernier bulletin publié ce 21 février par l'agence régionale de santé de Corse 52 personnes supplémentaires ont été dépistées positives en 24 heures au coronavirus (13 en Corse-du-Sud et 39 en Haute-Corse).



Le nombre de personnes hospitalisées augmente légèrement sur l"ile, ce dimanche 47 personnes (1 de plus que la veille) sont hospitalisées dont 8 en réanimation/soins intensifs à l'hôpital de Bastia (comme la veille).



Vaccination

L'ARS indique aussi que 19 439 personnes ont reçu une première dose de vaccination (10 006 en Haute-Corse et 9433 en Corse-du-Sud) et 6 825 la seconde.