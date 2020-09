Covid-19 : 52 nouveaux cas en Corse, deux nouvelles hospitalisations à Bastia

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint ce 1er septembre les 600 (433 dans le 2A et 167 en 2B). 52 nouvelles personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Corse lors des 1 381 prélèvements RT-PCR effectués sur l'île. 41 l'ont été en Corse-du-Sud et 11 en Haute-Corse. Aucun non résident corse n'a été testé positif.



A Bastia 2 nouveaux patients ont été hospitalisés en conventionnelle et rejoignent les 5 autres déjà présents. Une personne est toujours en réanimation.



Au centre hospitalier d'Ajaccio seules 4 personnes sont toujours hospitalisées en SSR.