Covid-19 : 3 décès et 3 325 cas confirmés entre le 14 et le 20 février en Corse

Selon la même source les taux d’incidence, de dépistage et de positivité diminuent fortement par rapport à la semaine précédente. La circulation virale reste toutefois toujours élevée.

L'ARS rapporte encore les taux d’incidence, de dépistage et de positivité diminuent dans toutes les classes d’âges.

Le taux d’incidence le plus élevé est désormais observé chez les 20-39 ans (1 302 pour 100 000 habitants), tout comme le taux de positivité (22,0 %).





Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation est stable par rapport à la semaine dernière, tout comme le nombre de nouvelles admissions en réanimation: 58 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 5 nouvelles admissions en réanimation.

On déplore cependant 3 décès.

Ce 24 février 90 patients, dont la moyenne d’âge est de 72,6 ans sont hospitalisés dans les établissements de Corse.12 sont en réanimation. Leur moyenne d'âge est de 65,3 ans.



A noter encore qu'au 20 février 2022, en Corse, 76,2 % des plus de 12 ans ont reçu un schéma initial complet et 55,7 % ont reçu une dose de rappel.