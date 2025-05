Coupe de Corse et Interclubs d'athlétisme - Le GFCA et le CAB titrés à Porto-Vecchio

La météo très favorable ce dimanche stade Claude-Papi à Porto-Vecchio où avaient lieu la Coupe de Corse pour les benjamins et les minimes ainsi que les Interclubs pour les catégories supérieures.

La Coupe de Corse des benjamines est revenue au GFC Ajaccio qui a devancé le CA Bastia et l'AS Porto-Vecchio. A l'inverse chez les benjamins, c'est le CA Bastia qui s'est imposé.

En minimes filles les Cabistes se sont imposées devant le CA Propriano et le GFC Ajaccio. Le CAB également victorieux en minimes masculins avec un succès sur l'AS Porto-Vecchio.

Au niveau des Interclubs, la première place chez les messieurs a été longue à se dessiner et c'est finalement le GFCA qui s'est imposé chez les garçons au terme de la dernière épreuve à savoir le relais face au CAB alors que chez les féminines le CAB devancé le CA Ajaccio.

Une journée porto-vecchiaise qui a permis, également au lanceur du GFCA Jean-Baptiste Biancamaria de réaliser un bel enchaînement avec un record de Corse master au marteau sur un jet à plus de 24 mètres ainsi que 13,44m au poids, 39,19m au disque et 51,18m au javelot.