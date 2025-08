Corte : un mois avant la rentrée, le Crous a déjà attribué tous ses logements étudiants

À Corte, la rentrée universitaire s’annonce sous tension pour les étudiants en quête d’un logement. Avec 2 000 demandes pour seulement 420 logements disponibles, l’autre moitié étant conservée pour les étudiants déjà logés les années précédentes, la capacité du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) est loin de couvrir les besoins de tous les étudiants. “Tout a déjà été attribué”, confie Marc-Paul Luciani, directeur du Crous de Corse. Plus d’un mois avant la rentrée scolaire, seuls quelques logements sont remis ponctuellement à la location, après des désistements. “Certains se réorientent, d’autres obtiennent des réponses sur Parcoursup, alors ils quittent leur logement, mais on ne parle que d’une poignée de cas, dix ou vingt maximum.”





Privés de solution dans le parc public, les étudiants doivent alors se tourner massivement vers le marché locatif privé, de plus en plus tôt dans l’année. “Ils louent dès le mois de juin pour être sûrs d’avoir un appartement en septembre”, constate le directeur du Crous. Et pour ceux qui le peuvent, le prix n’est même plus un critère. “Ils ont tellement peur de ne pas pouvoir se loger qu’ils prennent un appartement le plus rapidement possible, souvent sans regarder le prix : ce n’est plus du tout une barrière.”





Résultat, à la mi-juillet, “l’offre privée se raréfie”, et les prix grimpent. “On n’a pas de réelles statistiques, mais il semblerait que les prix soient à la hausse”, indique Marc-Paul Luciani. “Étant donné que la demande est forte, la tentation d’augmenter le loyer l’est aussi. On a quelques retours de personnes qui viennent vers nous pour nous demander un logement, parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de débourser 700 euros par mois. Mais il y a une pénurie de logements chez nous.”





200 logements supplémentaires d’ici 2026





Face à la saturation du parc public et à la flambée des loyers dans le privé, le Crous de Corse tente tant bien que mal de faire face à l’urgence. Durant l’été, les équipes restent mobilisées pour attribuer, au fil des désistements, les quelques logements qui peuvent se libérer. “On passe l’été à être aux aguets pour attribuer des logements aux boursiers prioritaires”, explique Marc-Paul Luciani. Parmi les profils concernés, les boursiers échelons 5, 6 et 7, pourtant censés bénéficier d’un accès prioritaire.





Mais beaucoup d’entre eux finalisent leur dossier de bourse après la mi-juin, parfois même après les résultats du baccalauréat, soit trop tard pour obtenir une place. “Ils se retrouvent prioritaires, mais sans disponibilité de logement. C’est pour ça qu’on dit toujours de monter son dossier au printemps, pour une réponse en juin. Aujourd'hui, même chez les bailleurs privés, il ne reste plus grand-chose, ou alors assez cher ou du second choix.”





Pour faire face à cette raréfaction des logements, le Crous mise désormais sur une extension significative de son parc immobilier à Corte. La résidence Sambucucciu d’Alandu, qui doit accueillir 100 studios supplémentaires, est actuellement en construction à l’entrée du campus Mariani, pour une livraison prévue avant la rentrée 2026. “En termes de gros œuvre, on en est au deuxième étage”, précise le directeur du Crous. “À la fin du mois, les corps d’état vont commencer à entrer à l’intérieur du bâtiment pour débuter les travaux de second œuvre, c’est-à-dire la menuiserie, la plomberie, l’électricité… On n'attend pas que le bâtiment soit monté entièrement, on attend juste d’avoir deux niveaux pour intervenir très rapidement.”



En parallèle, le Crous entend également renforcer son offre par des acquisitions immobilières. Un projet d’achat “de près d’une centaine de logements” est en cours, avec une concrétisation espérée “dès le début de l’année prochaine”. L’objectif affiché est de passer de 800 à 1 000 logements, soit une hausse de 20 % du parc actuel. “On vise également, avec le recteur de l’académie de Corse, à répondre à la demande du Premier ministre de construire 45 000 logements en moins de trois ans : c’est ce qu’on s'attelle à faire en visant ces 200 logements supplémentaires.”