Corte : deux résidences étudiantes rénovées par le CROUS sur le campus Grimaldi

Ils étaient plus de 200 pour y assister. Élus, étudiants, communauté universitaire et partenaires se sont réunis pour écouter quelques discours et découvrir la finalité du projet de rénovation des bâtiments Ettori et Martin. Une opération démarrée il y a plus d'un an, afin d'améliorer deux des quatre résidences étudiantes qui composent le campus Grimaldi, l'un des deux parcs cortenais. "On a rénové l'ensemble des 46 logements du bâtiment Farrandu Ettori en les habillant entièrement en bois, présente Marc-Paul Luciani, directeur général du CROUS de Corse. On isole à la fois la toiture, l'extérieur par la façade et l'intérieur par la pose de bois. Il y a une plus-value esthétique flagrante et on attend aussi un rendu dans le ressenti intérieur avec des murs plus agréables."

Sur les 3 M€ nécessaires à la réalisation globale du chantier démarré en septembre 2021 et clôturé ces dernières semaines, 2,6 M€ ont été alloués spécifiquement à ce bâtiment. L'Etat, par l'intermédiaire de son plan France Relance, a financé l'intégralité des rénovations, accordant également une enveloppe de 388.000€ pour la résidence Pascal Martin et ses 49 logements. "On a changé tous les ouvrants sur ces deux bâtiments en mettant des triples vitrages en alu pour éviter la déperdition et on a isolé la façade extérieure avec du polystyrène et du zinc, détaille le directeur du CROUS de Corse. Des panneaux photovoltaïques ont également été posés sur les deux toitures."

Diminuer l'impact écologique du campus

Une initiative à double niveau, avec une économie concernant la consommation énergétique et une autoproduction du bâtiment en électricité. En termes d'énergie, le gain est attendu sur une ou deux décennies. L'objectif est de permettre au campus dédié à la Faculté des Sciences Techniques, la médecine et l'IUT, de diminuer l'impact écologique des structures. "Les retombées énergétiques seront observables au printemps, à la fin de la mise en chauffe du bâtiment, et on espère des gains substantiels sur les factures d'électricité et de chauffage cet hiver par rapport au dernier, attend Marc-Paul Luciani. On va communiquer en donnant quelques conseils aux résidents pour qu'ils usent des moyens de chauffage avec parcimonie, seulement ce dont ils ont réellement besoin."

Les deux bâtiments ont pu être rénovés en étant sélectionnés dans le cadre du plan France Relance, parmi cinq projets proposés par le CROUS. Le campus Grimaldi se compose aussi de deux autres résidences : Christophe Garelli, avec 50 logements et Pierrette Grimaldi, la plus grande, et ses 150 logements. "On a monté un dossier de rénovation énergétique et de pose de panneaux photovoltaïques pour ces deux bâtiments, dévoile le directeur général du CROUS de Corse. Cette fois, auprès de l'autre plan énergétique, de résilience économique et sociale."

Les dossiers seront déposés début décembre et une réponse est espérée en février 2023.