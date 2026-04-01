Corte : Quand les jeunes rugbymen s’initient à la pêche

Tôt, ce vendredi matin 24 avril, les gardes de la Fédération Interdépartementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques ont procédé au lâcher d’une centaine de truite arc-en-ciel dans le cadre d’une initiation à la pêche pour les jeunes. « C’est bien plus facile, avec une trentaine d’enfants, de procéder à une initiation sur des truites arc-en-ciel plutôt que sur du poisson sauvage, bien plus difficile à appréhender pour eux. Nous avons été contactés par le club de rugby de Corte qui souhaitait proposer cette activité à ses jeunes licenciés, et nous avons donc organisé une journée de pêche à Baliri », a expliqué Pierre-Jean Albertini.





Ainsi, une trentaine d’enfants se sont retrouvés sous le pont de Baliri pour une journée de découverte et d’initiation à la pêche à la truite. Dans un premier temps « nous leur avons montré le maniement d’une canne à pêche en leur expliquant le montage pour une pêche au toc. Nous leur avons appris à mettre un appât sur l’hameçon tout en leur montrant où pouvaient se trouver les truites. Puis, nous leur avons enseigné à décrocher délicatement l’hameçon, sans blessé la truite de manière à pouvoir la remettre à l’eau », a poursuivi Pierre-Jean Albertini.

Car c’est cela aussi le plus important : initier à la pêche mais également au « no kill ». « Nous leur avons tout de même permis de garder des poissons, mais de manière raisonnable. Ainsi, ce week-end ou dans le courant de la semaine, ils pourront à nouveau venir s’amuser sous le pont de Baliri. Ce genre de manifestation est très importante car nous seulement nous apprenons aux enfants à pêcher tout en respectant le poisson et l’environnement, mais en plus, la plupart vont devenir de futurs pêcheurs .Les enfants ont été particulièrement heureux de cette journée. Et des pêcheurs dans nos rivières c’est aussi une façon de lutter contre le braconnage ».





Pierre-Antoine Corazzini, président de l’école de rugby, a souhaité proposer cette journée à ses jeunes licenciés dans le but « de les sensibiliser à l’environnement, tout en exerçant l’activité pêche à la truite. L’an passé nous avions organisé une semaine de tri des déchets, dans ce même cadre. Et puis la pêche est une façon ludique d’enseigner la patience et la discrétion à nos licenciés, des épreuves complémentaires à notre activité rugby ».

Forcément, sur le coup de midi, tout le monde s’est retrouvé autour d’un bon repas « et aujourd’hui nous leur avons fait concocter des pâtes à la bolognese préparées par le « Food Truck inde Colosse », membre également du club de rugby ».

