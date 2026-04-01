Corte - La précarité au centre d’une réflexion au CPIE – A Rinascita

Initié en 2022 par Universcience, regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, le Printemps de l’esprit critique est un événement national et international dont le but est de promouvoir l’esprit critique auprès de tous les publics, sur tous les territoires. Et la 5e édition de cette opération s’est déroulée ce week-end à Corte sous la houlette du CPIE – A Rinascita et de ses antennes du CSTI et de l’Operata. Intitulée « Spartera », cette manifestation s’est articulée autour de deux thématiques à savoir les inégalités sociales et l’accès à l’information scientifique. « Les objectifs de cette journée étaient multiples », a expliqué Romane Sangenis, animatrice socioculturelle à l’Operata, « il s’agissait tout d’abord de déconstruire les a priori sur les précarités, puis de sensibiliser aux différentes formes de précarités et enfin d’informer des acteurs de la lutte contre les précarités sur le territoire ».





La journée a débuté par une conférence de Hyacinthe Choury, président de la commission « Précarité-Solidarité » du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse. Une conférence qui a permis de présenter au public les différentes formes de précarités en Corse et d’apporter des informations sur les moyens mise en place pour les combattre.

A l’issue, les participants se sont retrouvés autour d’un petit buffet pour débattre des précarités et des différentes structures existantes, permettant de venir en aide aux plus démunis. « Ce fut aussi l’occasion pour certains, d’échanger et de partager leurs expériences à ce sujet. Puis nous avons organisé un quizz à travers des manches de « juste prix » pour ouvrir les consciences sur les difficultés liées aux différentes formes de précarité en Corse. A cette occasion, de nombreux lots ont été distribués aux participants. Des lots qui ont été offerts par nos partenaires et par les commerçants de la ville comme des billets d’avion, des bons d’achat, des bons restaurant, des packs littératures ou encore des abonnements Crossfit », a poursuivi Romane Sangenis.





Cette journée a aussi été l’occasion pour le CPIE – A Rinascita d’informer les participants sur tous les moyens mis à leur disposition pour leur venir en aide, « nous accueillons les publics en difficultés, non pas pour leur venir en aide financièrement, mais pour les informer et les orienter vers les structures adaptées à leurs différents besoins », a conclu Romane Sangenis.