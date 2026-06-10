Corte - L’association « I scacchi di u centru » a proposé son premier open

C’est au restaurant universitaire du Crous que l’association « I Scacchi di u centru » a organisé ce week-end son premier open FIDE comptant pour le classement de la Fédération Internationale des Echecs. Un tournoi qui se jouait en cinq parties longues durant lesquelles chaque joueur a un temps total d’une heure? « À cela nous ajoutons 30 secondes après chaque coup joué. Pour un premier coup d’essai, nous espérions une quarantaine de joueurs et finalement plus de soixante participants se sont retrouvés au Crous de Corte », a expliqué Sauveur Giannoni, le président du club cortenais. Des joueurs venus de Corte et du centre, bien sûr, mais également de Balagne, de Bastia, du Fium’Orbu, d’Ajaccio et de Porto-Vecchio.





Ce tournoi fut d’un assez bon niveau. « Nous avons eu des parties très disputées dans toutes les catégories avec une victoire au classement général de Cerise Castagnerole devant les frères Deladerriere. Tous les trois de jeunes joueurs mais habitués des podiums que ce soit en Corse mais également sur la scène nationale. Nous avons eu évidemment différentes catégories dans lesquelles se sont illustré de nombreux joueurs notamment des joueurs de notre association. J’(aimerai notamment citer une jeune féminine qui est en très grands progrès puisqu’elle finit troisième de la catégorie des non-classés, en l’occurrence Lilia Cesari qui est encore à l’école primaire et qui commence à avoir un très bon niveau », a poursuivi Sauveur Giannoni.

Cette première expérience concluante sera renouvelée dans les mois qui viennent puisque l’association envisage de proposer un open d’hiver et un open de printemps.





Les résultats

Prix féminin : Camille Bastiani (Corsica Chess Club).

Prix du meilleur joueur de l'Associu I Scacchi di U Centru : Pierre-Marie Gerandi.

Catégorie 1600 à 2000 Elo : 1er Romain Paris, 2e Paul-Louis Santelli, 3e Lucca Savelli De Guido.

Catégorie 1401 à 1600 Elo : 1er Matteu Barq, 2e Mario Costa, 3e Félicien Bertrand.

Catégorie 1000 à 1400 Elo : 1er Jean-Charles Mattei, 2e Luka De Jaegher, 3e Lelia Cesari.

Prix vétéran : Jean-Jacques Gil.

Prix Pupilles : 1er Arsène Romeo Cervetti, 2e Ocean Castagnerol, 3e Paul Gianni.





La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de Sauveur Giannoni, président de l'Associu I Scacchi di U Centru, d'Akkha Vilaisanr, président de la Ligue Corse des Échecs, et de Jean-Charles Bianco, représentant le CROUS de Corse, que les organisateurs ont chaleureusement remercié pour son accueil et son précieux soutien à la réussite de cette première édition.

