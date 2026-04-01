Corte : Bianchi Safaris, pour des souvenirs mémorables !

Nicolas Bianchi a fait de sa passion son métier. Tout jeune, il rêvait de safaris. Avec le soutien et l’aide de ses parents, Nono et Cathy, il a suivi une formation de quatre années pour obtenir son brevet de guide professionnel de chasse. Mais cela ne fut pas chose facile. En effet, après dix années à la recherche d’un guide formateur, le vœu de Nicolas a été exaucé. « C’est au Cameroun que j’ai trouvé ce guide avec qui j’ai partagé quatre années de brousse, de terrain parfois dangereux. Et au bout du compte, après de nombreux guidages sous son autorité, j’ai été certifié guide professionnel de chasse », détaille Nicolas Bianchi. A l’issue, il a pu créer son entreprise, Bianchi Safaris, lui permettant de proposer à ses clients toutes les chasses du monde, selon les envies de chacun. Il se déplace dans le monde entier avec vingt destinations identifiées dans son catalogue, de l’Asie en passant par l’Amérique du Sud et bien sûr l’Afrique. Nicolas Bianchi est le seul Corse à proposer cette prestation !





« Mon prochain safari aura lieu en Argentine. J’y travaille depuis quelques mois avec toute mon équipe et nous y serons très prochainement, tandis que nous étions au Sénégal il y a moins d’un mois avec un groupe de clients. Mon activité ne se concentre pas uniquement sur la chasse puisque nous pouvons aussi proposer des safaris photos avec les opérateurs avec qui je travaille, ou les deux ensembles, même si c’est compliqué de réaliser des photos sur des zones de chasse qui restent très sauvages et difficiles d’accès puisque les animaux sont cachés et difficilement visibles. Mais pour la photo c’est tout autre chose car il nous faut nous orienter vers des endroits en plaine et surtout bien dégagés de manière à pouvoir photographier sur de longues distances. Même si pour l’heure je n’ai pas encore organisé ce genre de sortie, j’ai déjà eu beaucoup de demandes. Ce sera mon prochain défi », détaille Nicolas Bianchi.





Une activité réglementée et encadrée



Un safari chasse est une activité particulièrement réglementée et encadrée, « il n’est pas question de faire n’importe quoi, nous ne sommes pas des braconniers. Pour savoir quel animal est à prélever, je dois m’adresser aux gardes nationaux qui m’indiquent un animal en fin de vie ou malade, qui n’est plus en âge de se reproduire et qui n’a plus la force de se battre pour rester dans la meute. En fonction des législations des pays, il faut s’acquitter de taxes d’abatage. Un safari grande chasse s’étale sur une douzaine de jours, mais nous proposons des safaris sur mesure entre un week-end et un mois », poursuit Nicolas Bianchi.





Il est très rare que les chasseurs passent la nuit dans un bivouac, « mais cela est déjà arrivé au Tadjikistan, par exemple. Nous sommes là dans des régions montagneuses, difficiles d’accès où nous ne pouvons accéder qu’à pied aux zones de chasse après plusieurs heures de marche. Dans ces conditions, il n’est pas possible de rentrer le soir vers un hôtel et nous montons donc un bivouac. Mais sur les chasses africaines, sud-américaines ou asiatiques nous passons nos nuits dans des hôtels ou des lodges magnifiquement équipés ».

La société Bianchi Safaris emploie entre 35 et 45 personnes du pays où la chasse est organisée. Il y a des pisteurs, des cuisiniers et un taxidermiste chargés d’encadrer les groupes, « nous faisons donc vivre de nombreuses familles grâce à notre activité. Il faut savoir également que la nourriture est achetée sur place et que la société reverse une grande part de ses bénéfices à la protection animale et à la lutte contre le braconnage », soutient Nicolas Bianchi. La viande récupérée sur les animaux prélevés est distribuée aux accompagnateurs et à leurs familles ainsi qu’aux villageois où le safari a été organisé. Les chasseurs emportent avec eux la peau et la tête de l’animal prélevé.



Contact: 06.89.08.46.42.

