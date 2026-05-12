Corte - « A Bona Pizza », les ingrédients d’une valeur sûre !

A savoir que pour compléter l’offre, « A Bona Pizza » a également installé un distributeur, où les pizze sont disponibles 24 heures sur 24. Il est vrai qu’à partir de 23 heures, on ne trouve plus un seul endroit où se restaurer à Corte, « et à partir de ce constat nous avons décidé d’installer ce distributeur où nous vendons exclusivement les produits que nous avons, au préalable, réalisés dans notre atelier. Le distributeur automatique est équipé d’un four qui va terminer de cuire la pizza en quatre minutes, bien que l’on puisse également l’acheter telle-quelle pour la cuire à la maison. En revanche, ces pizze ont une durée limite de consommation de trois jours. Passé ce délai, nous les jetons. Nous proposons quatre pizze différentes dans le distributeur et ainsi cela complète notre concept de pizze artisanales à toute heure du jour ou de la nuit », détaille Antoine Orsolini.





Marius est né en Roumanie et a toujours été passionné de cuisine. C’est en arrivant à Corte, il y a quinze ans, qu’il a décidé de se lancer dans la confection des pizze « avec un pizzaiolo formé dans une école spécialisée en Italie. Avec Antoine nous avons mis au point une pâte spécifique, après une maturation longue et j’utilise également une semoule très fine, « Stacca Pizza », pour éviter à la pâte de coller ou de brûler à la cuisson. Les pizze sont à consommer sur place, à emporter et nous livrons également. Tous les produits sont frais et préparés maison comme la sauce tomate, bien sûr, que je réalise à partir de pulpe. Et pour parfaire aux palais et fringales des étudiants et lambda, nous proposons aussi un petit snacking avec des tenders, des sticks mozza ainsi que des frites ».

Contact : « A Bona Pizza », 07.85.84.88.37.

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi