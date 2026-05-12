Corte - « A Bona Pizza », les ingrédients d’une valeur sûre !

« Utiliser des produits frais et de qualité, est l’un des secrets d’une bonne pizza », soutient Antoine Orsolini, propriétaire de l’enseigne « A Bona Pizza » à Corte qui consent à nous livrer quelques secrets de fabrication depuis son camion installé non loin du stade Santos-Manfredi, face à l’hôtel HR. Ainsi, pour confectionner sa pâte, il utilise une farine italienne, la « Caputo », employée également par les plus grands pizzaioli du monde ! « Pour que la farine dégage tous ses arômes, il faut porter la pâte à maturité durant 48 heures au frigo. Ce n’est qu’au terme de ce laps de temps que nous pouvons confectionner notre pizza. Avant ou après ce délai, la pâte ne sera pas idéale pour être travaillée et perdre également de son élasticité. D’ailleurs une pâte portée à une maturité de 48 heures sera beaucoup plus digeste », poursuit Antoine Orsolini qui a également suivi une formation spécialisée au sein de l’Ecole Française de Pizzaiolo au Cap d’Ail : « J’ai reçu une formation de base, mais ensuite chacun travaille à sa main. Et avec notre pizzaiolo, Marius, nous avons réalisé divers essais avant de convenir d’une recette de fabrication. Il avait une façon de travailler, différente de la mienne ; nous avons associé ou dissocié nos savoir-faire, et au final il a fait le choix de privilégier certaines étapes de fabrication de ma recette pour la pâte ! Ensuite, en commun, unis par la même passion culinaire autour de la pizza qui est un plat devenu populaire et universel, nous avons développé différentes garnitures pour proposer une carte d’une trentaine de pizze à base de sauce tomates ou de crème fraiche épaisse par exemple, qui confère une saveur particulière à la pizza. Tous les produits que nous utilisons sont de qualité, c’est notre priorité, et nous nous fournissons uniquement en Corse ».
De plus en plus, et en vertu des normes sanitaires et nécessités nutritionnelles, les habitudes alimentaires misent sur des plats favorisant des produits sains et de qualité passant de plus en plus par un circuit-court,. Un atout d’autant qu’en Corse, nos nombreux producteurs sont connus et répertoriés dans les agendas des produits de bouche.Le choix est vaste, sans compter que la production agricole est quasiment bio, tandis que certaines études font état du risque accru de problèmes de santé publique sur cette question toujours non résolue des pesticides.
La Corse, terre de tradition, est une région heureusement plus préservée au regard des cultures expansives mondiales. Sur l'île la question de la nutrition, de la bonne alimentation est désormais de plus en plus priorisée : c’est ainsi que, parmi le large panel de pizze proposées par l’enseigne « A Bona Pizza » chez Antoine, il en est qui ont particulièrement les faveurs des connaisseurs, comme la traditionnelle « Reine », mais aussi l’ « Exotique », misant sur le must du sucré-salé, très originale, à base de poulet pané et d’ananas. Une création rafraîchissante et déroutante par son petit côté moderne acidulé.
La Corse, terre de tradition, est une région heureusement plus préservée au regard des cultures expansives mondiales. Sur l'île la question de la nutrition, de la bonne alimentation est désormais de plus en plus priorisée : c’est ainsi que, parmi le large panel de pizze proposées par l’enseigne « A Bona Pizza » chez Antoine, il en est qui ont particulièrement les faveurs des connaisseurs, comme la traditionnelle « Reine », mais aussi l’ « Exotique », misant sur le must du sucré-salé, très originale, à base de poulet pané et d’ananas. Une création rafraîchissante et déroutante par son petit côté moderne acidulé.
Très prisée des étudiants, la « Crispy », semblerait tirer son épingle du jeu puisque, nous précise Antoine, « il s’agit d’une pizza particulièrement polyvalente dont les étudiants raffolent car elle vraiment complète : nous y trouvons du fromage, de la crème fraîche, du poulet pané, des frites, de la sauce à hamburger et des olives ».
Et puis, comme on peut être l’artisan, l’artiste d’une discipline en cuisine également, il y a la « Végétarienne ». Dans l’esprit du régime méditerranéen, cette pizza se présente littéralement comme une véritable œuvre d’art. Une nature morte digne des plus grands peintres avec la fascinante composition d’un extraordinaire panel de formes, de couleurs. Elles semblent, d'ailleurs, extraites d’un potager et mettent l’accent sur des lanières de poivrons rouges et jaunes, des cœurs d’artichaut, des tomates cerise séchées, des olives noires, comme peintes en relief sur son fond de sauce tomate maison écarlate, débordant à peine de la pâte savoureuse aux bords napolitains. Le tout relié par un fil rouge d’oignons, assumant la beauté gourmande de cette divine pizza et sa prodigalité de saveurs ! « Pour cette pizza, je fais mariner mes poivrons, mes oignons, mes cœurs d’artichauts dans de l’huile d’olive avant de les précuire au four. Une fois que la pizza sort, je parsème quelques cuillerées de persillade que je confectionne chaque jour », explique Marius : une pure régalade que cette ultime touche que nous avons savourée et qui exhalait notre pizza comme un onguent qui exalte une figure féminine.
Et puis, comme on peut être l’artisan, l’artiste d’une discipline en cuisine également, il y a la « Végétarienne ». Dans l’esprit du régime méditerranéen, cette pizza se présente littéralement comme une véritable œuvre d’art. Une nature morte digne des plus grands peintres avec la fascinante composition d’un extraordinaire panel de formes, de couleurs. Elles semblent, d'ailleurs, extraites d’un potager et mettent l’accent sur des lanières de poivrons rouges et jaunes, des cœurs d’artichaut, des tomates cerise séchées, des olives noires, comme peintes en relief sur son fond de sauce tomate maison écarlate, débordant à peine de la pâte savoureuse aux bords napolitains. Le tout relié par un fil rouge d’oignons, assumant la beauté gourmande de cette divine pizza et sa prodigalité de saveurs ! « Pour cette pizza, je fais mariner mes poivrons, mes oignons, mes cœurs d’artichauts dans de l’huile d’olive avant de les précuire au four. Une fois que la pizza sort, je parsème quelques cuillerées de persillade que je confectionne chaque jour », explique Marius : une pure régalade que cette ultime touche que nous avons savourée et qui exhalait notre pizza comme un onguent qui exalte une figure féminine.
A savoir que pour compléter l’offre, « A Bona Pizza » a également installé un distributeur, où les pizze sont disponibles 24 heures sur 24. Il est vrai qu’à partir de 23 heures, on ne trouve plus un seul endroit où se restaurer à Corte, « et à partir de ce constat nous avons décidé d’installer ce distributeur où nous vendons exclusivement les produits que nous avons, au préalable, réalisés dans notre atelier. Le distributeur automatique est équipé d’un four qui va terminer de cuire la pizza en quatre minutes, bien que l’on puisse également l’acheter telle-quelle pour la cuire à la maison. En revanche, ces pizze ont une durée limite de consommation de trois jours. Passé ce délai, nous les jetons. Nous proposons quatre pizze différentes dans le distributeur et ainsi cela complète notre concept de pizze artisanales à toute heure du jour ou de la nuit », détaille Antoine Orsolini.
Marius est né en Roumanie et a toujours été passionné de cuisine. C’est en arrivant à Corte, il y a quinze ans, qu’il a décidé de se lancer dans la confection des pizze « avec un pizzaiolo formé dans une école spécialisée en Italie. Avec Antoine nous avons mis au point une pâte spécifique, après une maturation longue et j’utilise également une semoule très fine, « Stacca Pizza », pour éviter à la pâte de coller ou de brûler à la cuisson. Les pizze sont à consommer sur place, à emporter et nous livrons également. Tous les produits sont frais et préparés maison comme la sauce tomate, bien sûr, que je réalise à partir de pulpe. Et pour parfaire aux palais et fringales des étudiants et lambda, nous proposons aussi un petit snacking avec des tenders, des sticks mozza ainsi que des frites ».
Contact : « A Bona Pizza », 07.85.84.88.37.
Gilda Emmanuelli et Mario Grazi
Marius est né en Roumanie et a toujours été passionné de cuisine. C’est en arrivant à Corte, il y a quinze ans, qu’il a décidé de se lancer dans la confection des pizze « avec un pizzaiolo formé dans une école spécialisée en Italie. Avec Antoine nous avons mis au point une pâte spécifique, après une maturation longue et j’utilise également une semoule très fine, « Stacca Pizza », pour éviter à la pâte de coller ou de brûler à la cuisson. Les pizze sont à consommer sur place, à emporter et nous livrons également. Tous les produits sont frais et préparés maison comme la sauce tomate, bien sûr, que je réalise à partir de pulpe. Et pour parfaire aux palais et fringales des étudiants et lambda, nous proposons aussi un petit snacking avec des tenders, des sticks mozza ainsi que des frites ».
Contact : « A Bona Pizza », 07.85.84.88.37.
Gilda Emmanuelli et Mario Grazi
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