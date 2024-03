Corte : A 16 ans, Zacheo organise son 3e voyage humanitaire en Ukraine

Lorsque le conflit en Ukraine a éclaté, Zacheo, alors âgé de 14 ans, s'est immédiatement interrogé sur la manière dont il pourrait apporter son aide aux victimes. Encouragé par ses parents, ce jeune lycéen franco-américain a organisé son voyage vers Kiev, en se focalisant sur les villes de Boutcha et d'Irpin, durement touchées par les bombardements russes. "Il s’agissait d’aider les orphelins en leur apportant des vêtements chauds et des chaussures." explique le jeune homme. Cette année, Zacheo et son père se rendront en voiture à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, à environ soixante kilomètres des positions russes. Leur mission consistera à transporter des produits hygiéniques et médicaux, "Nous allons transporter des produits hygiéniques et médicaux parce que l’hôpital de la ville voisine, en l’occurrence Kherson, est totalement saturé et les gens doivent se rendre jusqu’à Mykolaïv pour bénéficier de soins appropriés. Et face à l’afflux de blessés, l’hôpital a besoin de produits médicaux ." détaille-t-il. Zacheo explique ensuite que la ville de Mykolaïv est particulièrement marquée par la guerre « toutes les rues ont été bombardées au moins une fois et la plupart des immeubles ont été détruits. Jusqu’en novembre 2022, jusqu’à la libération de Kherson. C’est à ce moment que les bombardements ont cessé sur Mykolaïv car les forces russes se sont retirées derrière le fleuve de Dniepr. Aujourd’hui la ville est beaucoup plus calme, même si nous ne sommes pas à l’abri d’une attaque de drones. La ville soufre également du manque d’eau potable puisque toutes les canalisations ont été détruites en début de la guerre. S’il n’y avait pas d’aide humanitaire, les habitants de Mykolaïv ne pourraient plus y vivre. Il y a un besoin urgent d’aide humanitaire, et surtout médicale. C’est donc pour cette raison que nous nous y rendons ».



Le jeune lycéen organise une collecte de produits hygiéniques et médicaux et les dons doivent être déposés au groupe scolaire Sandreschi, à l’école maternelle, « qui n’est pas impliquée dans l’organisation de l’aide humanitaire, c’est juste un dépôt de la collecte. Ce sera peut-être un peu plus difficiles de collecter les dons que les fois précédentes car nous n’avons qu’un point de collecte, malheureusement le lycée n’a pas souhaité participer à l’opération cette fois. Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux Cortenais et à tous les Corses pour qu’ils soutiennent cette opération en faveur de l’Ukraine. Nous recherchons également un véhicule utilitaire pour transporter tous les dons. Nous ne pourrons pas utiliser celui de mon père qui a déjà parcouru 6 000 kilomètres lors de nos deux précédents déplacements ».





Le déplacement en Ukraine est prévu entre le 27 avril et le 11 mai prochains.