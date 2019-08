Corsica Diaspora : Lucie Simeoni est la nouvelle présidente

Le communiquéCorsica Diaspora a récemment organisé à l’Université de Corse son assemblée générale annuelle. Ce moment institutionnel habituel était néanmoins chargé de beaucoup d’émotion, quelques mois après le décès de son fondateur et Président, le docteur Edmond Simeoni, si présent dans nos cœurs.À cette occasion il a été procédé à l’élection du nouveau Président, du bureau, ainsi qu’à la présentation de l’équipe technique et à l’actualisation du Conseil d’Administration de 57 membres.Lucie Simeoni a été élue à l’unanimité Présidente de Corsica Diaspora.Le bureau est constitué, outre la Présidente de :- Vice-Présidente : Josette Dall’Ava Santucci- Vice-Président : Pierre-Paul Calendini (Président de l’Amicale des Corses d’Aix en Provence).- Secrétaire : Catherine Sorba- Trésorière : Mathilde MatteiL’équipe technique est constituée de :Coordinateur bénévole : Jacques MatteiCommunity Manager : Pierre-Paul GoriRelations Amicales et gestion Blog : Bernard CesariLes stratégies et outils de communication de Corsica Diaspora ont été présentés :

- Le réseau des Corses du monde https://www.corsi.ca

Cette plateforme, déjà en ligne, a pour objectif de regrouper tous les corses, qu’ils soient dans l’île ou dans le reste du monde.

- Le blog https://www.corsicadiaspora.com

- La future bourse aux emplois https://www.job.corsi.ca (en place au second semestre 2019).





L’association changera de siège social pour des locaux très fonctionnels courant 2019 sur la commune de Bastia.

L’association met en place également une collaboration, très intéressante, avec la revue Storia Corsa, dans laquelle des témoignages anciens, historiques, de membres de la Diaspora seront publiés en relation avec nos adhérents.

Corsica Diaspora continue donc son chemin, dans l’esprit de son fondateur, pour ouvrir la Corse sur l’extérieur et retisser les liens entre ceux d’ici et ceux de là-bas.