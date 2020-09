Corse : une terre qui porte chance aux joueurs de Loto

Ce 18gagnant au Loto de ’année 2020 entre dans le top 5 des grands gagnants du département et braque les projecteurs sur la Corse, terre de jeux.L’identité du gagnant n’a pas été révélé. S’agit-il d’un insulaire ou d’un simple vacancier de passage ? A ce jour aucune information sur l’identité du vainqueur n’a filtré.Ce que nous savons, c’est qu’il a tapé dans le mille en cochant les cinq bons numéros et le numéro de chance ce qui lui a permis d’empocher la coquette somme de 5 millions d’euros. Il devient de fait la 4personne la plus chanceuse de l’île en 44 ans de tirage.5 millions d’euros, ça fait rêver, surtout en cette période plutôt morose de crise sanitaire. Il a suffi au gagnant de cocher le 5 13 14 44 47 et le 8 en numéro de Chance pour toucher le jackpot.Ce tirage du 1juillet a fait deux autres chanceux en France qui ont coché les 5 bons numéros mais pas celui de la Chance et qui ont quand même empoché la coquette somme de 86 000 €. Au total, ce jour-là, 600 000 joueurs ont au minimum récupéré leur mise de départ de 2,20 €.En Corse, c’est bien connu, on aime jouer : roulette, poker, dice , cartes...alors quand quelqu’un touche le jackpot au loto cela fait toujours plaisir !Ce n’est pas la première fois que cela se produit en Haute-Corse. Déjà en 2012 un bastiais avait remporté 17 millions d’euros. Le miracle s’est reproduit, toujours à Bastia, en 2013 où un joueur a touché 10 millions d’euros.C’est en Corse-du-Sud qu’on trouve le plus gros gagnant de Loto. Avec un gain de 37 570 330 € il dépasse largement les sommes empochées en Haute-Corse au fil des ans.C’est une grille de l’EuroMillion validé par un habitant de Cauro proche d’Ajaccio qui lui a permis de toucher un chèque de plus de 37 millions d’euros.Le dernier grand gagnant avant notre chanceux du 1juillet 2020 est un Ajaccien qui a touché en novembre 2018 : 4,1 millions d’euros.On vous le dit, la Corse porte chance !