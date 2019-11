Corse : une première plateforme d'orientation pour les enfants avec des troubles du neuro-développement

Aujourd’hui, en moyenne les troubles du neuro-développement sont diagnostiqués vers 6 ans. Or, plus le dépistage est précoce, meilleure est la prise en charge.



Plus ils sont identifiés tôt, plus l’accompagnement spécifique pourra être mis en place tôt, et plus les progrès seront possibles et le risque de sur handicap limité. En Corse, malgré des actions d’information quant aux signes d’alerte et l’existence de structures assurant le diagnostic, l’âge moyen de diagnostic reste encore trop tardif comme au niveau national. Les familles expriment leurs difficultés à s’orienter entre les différents acteurs et se trouvent quelquefois confrontées à une errance diagnostique préjudiciable aux enfants et leur entourage.



Face à ces constats, la Stratégie nationale pour l’Autisme dans les Troubles du Neuro-développement 2018-2022 a fait de l’intervention précoce auprès des enfants présentant des différences de développement une priorité afin de limiter le sur-handicap. Pour ce faire, des plateformes d’orientation et de coordination à destination des enfants de moins de 7 ans sont créées. Ces plateformes ne sont pas des établissements de prise en charge. Elles ont vocation à accompagner les familles orientées par leur médecin face à un retard de développement de leur enfant en leur construisant un parcours devant permettre la réalisation d’un diagnostic et d’interventions médico-sociales adaptées. Ces dispositifs doivent être considérés comme des accélérateurs de parcours devant permettre d’éviter l’errance diagnostic. Pour se faire, elles cordonnent les interventions des acteurs de la prise en charge présents sur chaque territoire : structures sanitaires, médico-sociales et professionnels de santé libéraux.



L’enjeu est d’assurer, par ce maillage territorial, l’accès aux ressources en professionnels spécialisés, quelle que soit la structure d’accueil de l’enfant, et des propositions d’accueil pertinentes selon le profil de l’enfant.



Le déploiement des plateformes s’accompagne d’une mesure financière permettant dans le cadre du parcours coordonné la prise en charge du coût engendré par l’intervention de professionnels non conventionnés actuellement auprès de la Sécurité Sociale (ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues). Cette prise en charge financière par l’Assurance Maladie s’inscrit dans un cadre sécurisé puisque les professionnels concernés doivent avoir contractualisés avec la plateforme selon un modèle défini réglementairement.



L’ARS de Corse a confié le déploiement de la plateforme en Corse à l’ADPEP de Haute Corse. Afin d’assurer une égal à accès à tous les enfants corses, l’ARS a souhaité que la plateforme dispose d’une compétence régionale avec néanmoins une organisation infra-territoriale pour favoriser un accès facilité au plus près du lieu de vie de l’enfant.



Pour assurer son opérationnalité, la plateforme repose sur une organisation partenariale forte de tous les acteurs de la prise en charge de 2ème et 3ème ligne (ADPEP de Haute Corse et de Corse du Sud, ARSEA, Espoir Autisme Corse, Tilleuls, Centre Hospitalier d’Ajaccio, Centre hospitalier de Bastia, Centre Hospitalier de Castelluccio, Equipe relai handicap rare, centre ressources Autisme, unité de bilans DYS, Service de neuro-pédiatrie et CRTLA PACA). Ce partenariat est formalisé par une convention constitutive de partenariats qui est signée le 14 novembre 2019 sous l’égide de l’ARS et en la présence de Madame Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle à l’Autisme.



Un partenariat entre le Centre Ressources Autisme Corsica et l’Assurance Maladie, CPAM de Corse du Sud et de Haute Corse, a également été initié par l’ARS pour une action d’information des médecins autour des TND et la diffusion des outils et guides permettant le repérage précoce des signes d’alerte des TND.



La plateforme débute progressivement son activité dès novembre 2019 avec une couverture des Pays Ajaccien et Bastiais. A compter de mars 2020, les territoires de l’extrëme sud et de la plaine orientale seront couverts. La couverture totale de la région sera effective en juin 2020 avec l’intégration des territoires de la Balagne et du Cortenais.



Concrètement comment fonctionnera la plateforme en Corse ?



Les plateformes s’adressent aux enfants de moins de 7 ans pour lesquels une suspicion de retard de développement est constatée par un médecin (prescription médicale obligatoire).



Sous un délai de 15 jours, un des 2 référents parcours constituant la plateforme prendra contact avec la famille et le médecin pour compléter l’analyse du dossier qui sera réalisée par le médecin coordonnateur de la plateforme. La validation de l’admission par la plateforme est prononcée au terme de ces 15 jours.



Le référent définira alors, selon le lieu de vie de l’enfant, en lien avec les professionnels de la prise en charge présents sur ce territoire, le parcours de l’enfant qui devra permettre dans un délai de 3 mois un 1er rendez-vous avec un professionnel pour la réalisation d’un bilan. Au plus tard dans un délai de 6 mois suivant l’entrée dans le dispositif une rencontre entre un professionnel et l’enfant et sa famille sera organisée pour faire une synthèse des bilans nécessaires au diagnostic. Le parcours est dans tous les cas construit en lien avec la famille.



Le parcours prend obligatoirement fin 15 mois après la date d’admission.