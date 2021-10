Corse-du-Sud : interdiction de l'emploi du feu jusqu'au 8 novembre

Des incendies, souvent provoqués par des écobuages non maîtrisés, ont parcouru plusieurs hectares ces derniers jours, mobilisant les services d’incendie et menaçant des habitations.



Par ailleurs, la sécheresse des sols et de la végétation perdure sur l’ensemble du département, et l’absence de précipitations significatives accentue encore le risque d’incendie.



En conséquence, le préfet a décidé d’interdire l’emploi du feu dans tout le département du vendredi 15 octobre au lundi 8 novembre inclus.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit.



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.





La protection des personnes, des biens, de l’environnement repose sur le civisme de tous