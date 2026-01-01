Corse Vision : L'île de Beauté sous l’œil de Laurent Lucciardi

Il y a tout juste un an, mû par une passion dévorante pour l’image, Laurent Lucciardi créait Corse Vision. Depuis, il a sillonné l'île de part en part avec ses sacs sur le dos pour capturer sa richesse patrimoniale et paysagère et sublimer son authenticité. Le résultat ? Une collection impressionnante de 266 lieux filmés, capturant l’essence même de la région. "A chaque fois, j'essaie d'aller dans des villages, des décors différents", glisse-t-il. En vidéo, il nous propose une traversée visuelle des villages corses et ses ruelles et en photographie, des instants de beauté insulaire : coucher de soleil, villages perchés...



Une "signature" visuelle unique



Ce qui distingue le travail de Laurent Lucciardi, c’est avant tout sa méthode. Si ses vidéos donnent parfois l’impression d’être portées par un drone, il utilise du matériel et une technique bien à lui pour nous faire prendre de la hauteur. En accéléré ou sur le mode balade, il nous transporte à la manière d'un oiseau au cœur des communes, des sites emblématiques, des forêts, des églises et des plages, avant de nous plonger dans l’intimité des villages perchés chargés d'histoire. Que ce soit la majestueuse cathédrale d’Ajaccio ou l’imprenable citadelle de Corte, chaque site emblématique est sublimé par un travail qui exige patience, équipement de pointe et une minutie de chaque instant.