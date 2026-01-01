Corse Vision : L'île de Beauté sous l’œil de Laurent Lucciardi

Il y a tout juste un an, mû par une passion dévorante pour l’image, Laurent Lucciardi créait Corse Vision. Depuis, il a sillonné l'île de part en part avec ses sacs sur le dos pour capturer sa richesse patrimoniale et paysagère et sublimer son authenticité. Le résultat ? Une collection impressionnante de 266 lieux filmés, capturant l’essence même de la région. "A chaque fois, j'essaie d'aller dans des villages, des décors différents", glisse-t-il. En vidéo, il nous propose une traversée visuelle des villages corses et ses ruelles et en photographie, des instants de beauté insulaire : coucher de soleil, villages perchés...
Une "signature" visuelle unique
Ce qui distingue le travail de Laurent Lucciardi, c’est avant tout sa méthode. Si ses vidéos donnent parfois l’impression d’être portées par un drone, il utilise du matériel et une technique bien à lui pour nous faire prendre de la hauteur. En accéléré ou sur le mode balade, il nous transporte à la manière d'un oiseau au cœur des communes, des sites emblématiques, des forêts, des églises et des plages, avant de nous plonger dans l’intimité des villages perchés chargés d'histoire. Que ce soit la majestueuse cathédrale d’Ajaccio ou l’imprenable citadelle de Corte, chaque site emblématique est sublimé par un travail qui exige patience, équipement de pointe et une minutie de chaque instant.
Balade dans les villages, loin du tourisme de masse
"Ce que je donne, c’est ma vision à moi des choses. C’est une signature", confie le créateur. Animé par la volonté de révéler l’âme véritable de l’île, il rappelle que "la Corse ne se résume pas à son littoral ; elle vit à travers ses villages, la force de ses montagnes et le savoir-faire de ses artisans et habitants qui font battre le cœur des traditions."
Le succès ne s'est pas fait attendre. Ses vidéos, véritables minutes d’émotion suspendues, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, partagées par les internautes. Sa promesse ? Une immersion "loin du tourisme de masse". Laurent Lucciardi cherche la créativité : "Je vais là où les gens ne vont pas". Pour renforcer cette expérience, il vient d'intégrer un mode cinématographique avec des prises de vue à 180 degrés, offrant une plongée encore plus profonde dans l’histoire de nos ruelles et de notre patrimoine.
Plus qu’une simple traversée visuelle, Corse Vision est une déclaration d'amour à la Corse authentique, un voyage où l'on vole, littéralement, au cœur des racines de l'île.
Site Internet : https://corsevision.com/
