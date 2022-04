Corse : Une convention pour une meilleure prise en charge des assurés demandeurs d'emploi

Informer et orienter les demandeurs d’emploi sur l’accès aux soins et renforcer cet accès auprès des personnes les plus démunies, tel est l’objectif d’une convention régionale de partenariat signée hier en fin de matinée dans les locaux du Pôle Emploi de Corse à Ajaccio. Christian Sanfilippo, son directeur régional, Marie-Madeleine Guillou, directrice de de la CPAM de la Corse-du-Sud, Monique Costa-Perron, directrice ajointe de la CPAM de Haute-Corse et Vincent Verlhac, directeur général de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ont officialisé, en quelques sortes, une initiative qui existait déjà. « Une façon également, rappelle Marie-Madeleine Guillou, de renforcer ce lien à travers des mesures plus précises et différents intervenants. »

Concrètement, la convention se fixe plusieurs objectifs : faciliter la circulation de l’information entre les différents organismes pour renforcer l’accès aux soins des publics les plus défavorisées, organiser l’orientation de ces publics pour, in fine, fluidifier le parcours des assurés sociaux et les orienter au bon endroit.

« Bien souvent, ils ont une méconnaissance totale de cet accès, explique le directeur du Pôle Emploi de Corse, on est face à des publics différents qui, bien souvent, ne savent pas à quoi ils ont droit, notre mission va consister à les orienter vers l’organisme capable de leur proposer l’offre de service adaptée...Les problématiques diffèrent selon les personnes (santé, social, professionnel), l’accompagnement n’est donc pas le même. »

Une initiative qui va permettre aux différents organismes de détecter les personnes ayant d’importants problèmes de santé, en difficulté d’insertion ou encore celles qui n’ont pas de médecin traitant. « Les travailleurs sociaux vont pouvoir orienter les publics vers nous, ajoute Christian Sanfilippo, ils peuvent aussi les orienter directement vers les CPAM, ce sont des mesures qui vont faciliter la réinsertion sociale et santé de ces demandeurs d’emploi. L’objectif pour nous sera de tenter de répondre à une majorité de problématiques et de faire bénéficier de ces démarches à l’ensemble des publics et notamment les plus éloignés. »

La convention a été signée pour une durée de trois ans avec un bilan au terme et une réactualisation en fonction des nouveaux droits susceptibles, d’ici là, de voir le jour.