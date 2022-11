Corse : Troisième édition des Boîtes de Noël solidaires

CAP CORSE CAP CORSE Epicerie Ersinca Jeudi et Vendredi de 9h à 12h Hôtel Calavita Tous les jours de 7h à 22h



SAINT-FLORENT SAINT-FLORENT Btque Carlandria Du Lundi au Dimanche de 10h à 18h30



BASTIA BASTIA Coworking La Chapelle du Lundi au Vendredi de 8h à 17h Bastia Tourisme du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 Pizzaniulinca Bastia du Mardi au Samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30 Pharmacie de la Place d'Armes - Bastia du Lundi au Vendredi de 8h à 19h30 et le Samedi de 8h30 à 13h Monoprix Bastia Du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h



FURIANI FURIANI Cuisine Passion Du Lundi au Samedi de 9h30 à 19h Et à partir du 27/11 le Dimanche de 10h à 18h Bibliothèque de Furiani Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 sauf le Jeudi de 14h à 17h30





BORGO BORGO Boulangerie U Muntese Boulangerie U Muntese Tous les jours de 6h à 20h Pharmacie Le Bigot Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h - Le Samedi de 8h30 à 12h

VESCOVATO VESCOVATO In Paese - Epicerie Nustrale - Vescovato Du Mardi au Dimanche de 9h à 12h





CORTÉ CORTÉ Associu Cortinum 7 avenue Xavier Luciani, Openspaziu Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30



PLAINE PLAINE Agence Kallistour Folelli Agence Kallistour Folelli Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 Bar Tabac des 4 chemins Cervione Bar Tabac des 4 chemins Cervione Du Lundi au Samedi de 7h à 20h et le Dimanche de 7h à 18h Office de Tourisme de la Corse Orientale Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Office Tourisme Corse Orientale - L'Oriente Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h Prunelli di Fiumorbu Du Lundi au Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h



Le principe est simple, glisser cinq objets (6 en Corse-du-Sud avec une surprise symbolisant l'essentiel de l'esprit de Noël et de ses valeur) dans une boîte à chaussures qui sera ensuite offerte à une personne dans le besoin ou isolée.Les objets doivent être un vêtement chaud (un bonnet, une écharpe ou des gants), un produit d’hygiène (savon, rasoir, ou dentifrice), une douceur gustative (bonbons, chocolats, gâteaux) un loisir (un jeu ou un livre) et enfin un mot doux (message ou dessin). Bien sûr, l’alcool et les produits frais sont interdits, et il faut également indiquer sur la boîte un H pour un homme, un F pour une femme, ou un M. pour mixte.Emballez la comme un cadeau avec un joli papier, et déposez la dans le point de collecte proche de chez vous.