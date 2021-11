Corse Composites Aéronautique : vers un nouveau conflit

Les responsables de la section STC CCA se sont de nouveau mobilisés, cinq mois seulement après un premier conflit d’une durée d’un mois en mai dernier. Après un conflit portant sur la délocalisation et les salaires, il a été, cette fois, longuement question d’embauches d’intérimaires venus du Continent.Un conflit qui puiserait sa source lors de démissions de cinq salariés de l’entreprise. « Ces personnes ont fait le choix de démissionner après le conflit de ce printemps, explique Jacques Sereni, délégué syndical STC, des démissions dues au manque de considération, à des salaires dérisoires ou l’absence de toute perspective d’évolution au sein de l’usine...Et voilà qu’en guise de réponse, dix personnes ont été embauchées pour les remplacer, elles proviennent toute du Continent alors que nous disposons de jeunes tout aussi compétents en Corse. »À la suite d’une entrevue avec la Direction de l’usine, cette dernière aurait justifié cette décision par le manque de budget à la suite de la crise sanitaire et l’impossibilité de former des gens sur place, ce qui prendrait trop de temps. « Ils ont fait le choix de recruter sur le Continent, qui plus plus est dix personnes, ajoute Jacques Sereni, à des salaires plus élevés que ceux perçus par les agents démissionnaires. Il y a de quoi se poser des questions. D’autant que deux entreprises sous-traitantes ont licencié la moitié de leur effectif en raison de la crise sanitaire. CCA avait l’occasion d’embaucher des jeunes corses formés et donc compétents. »Du coup, la tension déjà palpable avant cet été, où il avait question de délocalisation une usine existe en Tunisie, une autre est à l’étude au Portugal ou en Roumaine- remonte d’un cran. « On a fait des efforts durant le confinement afin de maintenir l’entreprise à flots... »S’il n’est pas question, pour l’heure, d’entamer une grève - les délégués syndicaux se réuniront prochainement pour évoquer la suite à donner - il va de soi que la situation s’enlise de nouveau pour l’entreprise qui compte 160 salariés. Un courrier a été envoyé à tous les groupes politiques de l’Assemblée de Corse. « Nous attendons d’être reçus, reprend Jacques Sereni, n’oublions pas que Corse Composites Aéronautiques doit favoriser la création d’emplois en Corse... » qui s'exprimait ce mercredi matin, lors d'une conférence de presse tenue à proximité de l'usine.