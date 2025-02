Corse : 601 véhicules volés en 2024, les SUV en tête des cibles privilégiées des voleurs

Selon Coyote, ce sont les SUV qui “restent les plus prisés des voleurs”. Ils représentent en effet pas moins de 66 % des vols de voitures. Un chiffre qui s’explique par le fait que les SUV ont été, en 2024, les modèles “les plus vendus sur le marché de l’automobile”. “Une voiture sur deux vendue l’an dernier était un SUV”, indique Stéphane Curtelin. L’année 2024 a également vu apparaître une hausse des vols de voitures hybrides : environ 53 % des vols, soit 13 points de plus par rapport à l’année 2023.



L’entreprise précise également que “94 % des véhicules sont volés avec des techniques électroniques, dont les modes opératoires permettent de déverrouiller et démarrer le véhicule sans effraction, tout en neutralisant rapidement les systèmes de sécurité embarqués dans ces mêmes véhicules”. Parmi les techniques utilisées, on retrouve “le mouse jacking, l’attaque relai, ou encore le vol à l’OBD”. Stéphane Curtelin précise que “les modèles les plus récents, intégrant toujours plus de technologie, demeurent toujours les plus à risque, malgré les systèmes anti-vol ou de géolocalisation installés par les constructeurs automobiles”.