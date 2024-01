Corse : La galette des Rois face au défi de la vie chère

Leur métier est une fête, une passion, un goût du partage. Préparer à manger pour les autres, surtout dans nos sociétés méditerranéennes, est un acte d’amour, un don de soi. Ce n’est pas Marc Ventura, boulanger-pâtissier à Bastia et à Pietranera et président, par ailleurs, du Syndicat de la boulangerie-pâtisserie de Corse, qui dira le contraire. Il n’y a qu’à le regarder faire tournoyer la pâte des galettes qu’il s’apprête à garnir pour s’en convaincre.

A peine sorti du rush de Noël et du Réveillon du Nouvel An, voilà que pointe l’heure des galettes des Rois, cet incontournable rendez-vous gourmand de la nouvelle année qui nous accompagne, immanquablement, depuis l’enfance. Une Madeleine de Proust, pour les papilles et pour le cœur. Qui n’a pas un souvenir, en famille, de luttes fratricides pour trouver la fève, remporter la couronne et devenir la reine ou le roi de la tablée ? Quel parent n’a pas grugé pour que le petit dernier déniche la précieuse figurine et qu’il cesse de pleurer ? En résumé, la galette des Rois, c’est un petit moment précieux de nos vies, un goût d’enfance enfoui qui ne demande qu’à éclore chaque année.

Une tradition, dont le coût tend à se faire de plus en plus lourd ces dernières années. « Il y a une baisse significative des achats, confirme ce professionnel aguerri, car la vie a tendance à devenir de plus en plus chère. Le prix du beurre par exemple a été multiplié par 2 et demi ; aujourd’hui, un kilo revient à 12,80 euros ! ». Selon ses estimations, la production de galettes aurait été divisée par deux au cours des 15 dernières années.

Dans ces conditions et face à une situation économique compliquée, difficile en effet de pouvoir descendre sous un certain prix de vente quand on entend, comme Marc Ventura, continuer à proposer des produits de qualité. « Nous n’utilisons que des matières nobles. Même les confits sont faits maison, c’est un travail de dingue, insiste l’artisan en vous faisant sentir les citrons, non traités, qu’il utilisera pour ses brioches des Rois, et dont l’effluve vous transporte immédiatement sous un ciel d’azur. Sans parler du temps que cela prend ! Il faut compter quatre jours pour arriver à la cuisson. Il faut deux journées entières au tourier (personne qui prépare et fabrique les pâtes, Ndlr) pour le tourage ».