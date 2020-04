Coronavirus : saison terminée en Volley-ball

« Nous sommes aujourd’hui dans l'attente de ces décisions fédérales mais on a aucune information à ce jour pour savoir comment sera désigné les différents champions par catégorie » explique le président de la Ligue Corse Antoine Marcaggi.





«En fait cette année sera une année blanche aucun programme n'ayant été amené à terme. Nos jeunes sélectionnés, catégories des jeunes M15 et M17, devaient participer à des rencontres fédérales comme les Volleyades et Maxivolleyades, mais en seront privés. C’est une grande déception car ces volleyeurs ont participé à tous les entraînements dans l'espoir justement de figurer sur cette liste de joueurs retenus.





Nous avions aussi noué des contacts avec le CSJC pour ouvrir une filière volley haut niveau au mois de septembre, mais là aussi tout est au ralenti. Le virus a chamboulé tout le programme de développement. Toutes les actions entreprises avec l’Éducation Nationale n'ont pu être menées à leur terme ou avoir un début de réalisation comme avec l'école primaire de Vero où une opération "smachy" pour initier les élèves de l'école primaire à la pratique du volley-ball était prévue.



De même la section sportive de Baléone a cessé ses entraînements dans le cadre du "club jeunes de Baléone". Toujours dans le domaine scolaire la convention entre la ligue et l'Université de Corse pour des étudiants en STAPS n'a pu être à ce jour signée. Vraisemblablement il n'y aura pas de stage de formation pour les étudiants »»





Le beach à l’arrêt aussi

Le beach volley qui connait sur notre île un essor important depuis quelques années est aussi à l’arrêt, les plages étant de plus interdites d’accès. «L’incertitude est grande aussi sur les activités du beach volley à Marina Viva. Durant l'été nous avions prévu de nombreuses animations et des tournois. La Ligue a du renoncer à organiser le championnat de beach. Bien entendu on se tient au courant de l'évolution de la pandémie et on se conformera aux décisions de la FFVB ».