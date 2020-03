Coronavirus : le point sur la situation en France ce mercredi soir

MV le Mercredi 25 Mars 2020 à 21:25

Le dernier bilan du coronavirus en France qui a été rendu public ce mercredi à 19 heures par le directeur de la Santé Jérôme Salomon fait état de 1331 décès depuis le début de l'épidémie, soit 231 de plus en 24 heures.

On compte désormais au moins 25 233 cas de Covid-19 dans le pays et 3 900 personnes ayant guéri après une hospitalisation.



Toujours d'après Jérôme Salomon, un tiers des hospitalisés ont moins de 60 ans et l'épidémie est toujours en aggravation rapide en France.



La situation s'annonce selon lui "particulièrement difficile" dans les prochains jours : "nous aurons des drames individuels, des drames collectifs, des familles endeuillées en nombre. Nous devons faire bloc ensemble face à une situation très critique et inédite", à lâché Jérôme Salomon dans des propos qui ont très clairement monté d'un cran dans la gravité.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales