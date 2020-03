Coronavirus en France : le confinement pourrait durer six semaines

Selon l'avis du Conseil scientifique en charge du Covid-19 le confinement pourrait durer six semaines. Les 11 experts sur lesquels Emmanuel Macron s'appuie pour prendre ses décisions face à la crise sanitaire, ont rendu public ce mardi 24 leur avis qui préconise un prolongement de la quatorzaine.Dans la publication mise en ligne sur le site du ministère de la Santé le Conseil scientifique explique que "les effets épidémiologiques du confinement ne peuvent être observés qu'à partir d'une durée de deux à trois semaines à partir de sa mise en œuvre. Trois semaines après le démarrage du confinement sont donc nécessaires pour obtenir une première estimation de son impact".Les scientifiques reconnaissent aussi qu'il n'est "pas possible d'anticiper précisément l'évolution de ces indicateurs clés, et donc de proposer une date de sortie du confinement" et estiment que "le confinement durera vraisemblablement au moins six semaines à compter de sa mise en place".Le gouvernement temporise et ne se prononce pas encore sur une date de sortie du confinement, puisque "l'estimation" des experts, souligne le ministre de la santé Olivier Varan, est amenée à évoluer en fonction des résultats obtenus par le confinement et par la dynamique de l'épidémie.