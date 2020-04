Coronavirus : "Una Volta" ne renonce pas à son festival de la BD

« C’est une édition particulière qui devait être organisée dans le cadre de l’Année de la bande dessinée décidée par le Ministère de la culture » déplore Juana Macari, la directrice de Una Volta. « Nous avions prévu 13 expositions, une douzaine de rencontres avec les 30 auteurs invités, 3 spectacles, 6 ateliers. Un an de travail que ne saurait réduire à néant la pandémie actuelle ».





Et le fait est qu’on peut retrouver sur le FB du Centre culturel* des extraits de BD 2020.

« Depuis vendredi, nous partageons quotidiennement sur nos réseaux du contenu sur les auteurs invités : entretiens, vidéos, albums en libre accès. Ainsi le public aura d'autant plus hâte de découvrir les expositions lorsqu’elles ouvriront. L’idée générale est donc de ne pas jeter BD à Bastia 2020 à la poubelle bien sûr mais de reporter ce que nous pourrons. L’exposition de Camille Jourdy intitulée Les Vermeilles est déjà accrochée à la bibliothèque. Dans notre galerie, ce sont 6 expositions qui sont en cours de montage, dont la grande exposition scénographiée sur la science-fiction. La Fabrique des futurs, c’est son nom, regroupe les travaux de 8 auteurs. Il nous manque dix jours de travail pour finir le montage, et nous comptons bien ouvrir ces expositions à la fin du confinement. Bien sûr si les auteurs le peuvent, nous organiserons les rencontres en public également. Pour le moment tout cela est hypothétique et nous ne pouvons pas avancer de dates, malheureusement».



Quid des spectacles ?

« Les spectacles, Aux Champs d'Honneur et Imagerie par Résonnances Mécaniques, devraient se dérouler à La Fabrique de Théâtre fin septembre pour le premier et mi novembre pour le second. Pour résumé, BD à Bastia va se dérouler de manière diffuse jusqu'à la fin de l'année 2020 ».

*https://www.facebook.com/centreculturelunavolta/

