Coronavirus : Les députés demandent des mesures urgentes pour éviter la propagation dans l'ile

Maria Bettina Colonna le Lundi 24 Février 2020 à 10:20

Alors que les cas de personnes infectées par le Coronavirus se multiplient en Italie (152 cas) et que le patient zéro, source de l'épidémie dans le pays, n'a pas encore été retrouvé, laissant craindre une expansion du Covid-19, les députés corses se mobilisent.



Face à la situation italienne jugée "préoccupante" ils demandent au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Veran, de prendre les mesures nécessaires à la non propagation du virus en Corse.

