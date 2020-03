Coronavirus : La CAPA s’organise pour assurer la continuité des services publics

Il a été décidé de fermer l’administration de la CAPA et de proposer aux agents communautaires de travailler à distance par l’utilisation du télétravail.Toutefois, il est important de préciser que, propose aujourd’hui un service quotidien réduit de transports collectifs.Pour toute information, questions et demandes diverses, vous pourrez joindre les services de la CAPA par mail à l’adresse suivante: contact@ca-ajaccien.fr Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.ca-ajaccien.corsica et en direct sur nos réseaux sociaux aux pages suivantes:Facebook : Facebook.com/pays.ajaccien Tweeter : twitter.com/pays_ajaccien Instagram: instagram.com/pays_ajaccien La CAPA fait appel au civisme et à la bienveillance de chacun et demande le respect de ces mesures de confinement, qui doivent absolument être prises sérieusement: limiter les contacts permet de sauver des vies.

– Standard CIAS ANZIANI/Cohésion sociale: Services aux séniors ( avec notamment le portage de repas et les paniers de la solidarité) :– Standard CIAS AIUTU : Service social/ accès aux droits/ personnes isolées/ Familles :A noter: les services de portage de repas et les paniers de la solidarité sont maintenus.

La Ville d’Ajaccio a donc décidé de mettre en place du télétravail pour ses agents administratifs pour lesquels cela est possible. La Municipalité assure néanmoins un service minimum garanti grâce aux procédures d’astreintes et à des heures de permanences adaptées à la situation.

Plusieurs informations importantes :– Propreté urbaine : l’entretien de la ville sera assuré.– Les interventions d’urgences techniques, d’hygiène et de sécurité seront traitées.– Les agents de l’État civil se relaieront tous les 14 jours et ouvriront de 9h à 14h. Leurs missions sont restreintes : les demandes nouvelles de pièces d’identité ne sont pas instruites, seules les pièces d’identité arrivées à l’État civil seront délivrées (de 8h à 12h). Les déclarations de naissance et de décès seront traitées.– Domaine public : l’émission de titres d’occupation du domaine public est stoppée.– Le parking du Diamant reste ouvert– Toutes les activités culturelles et sportives sont annulées et les infrastructures fermées.– La police municipale reste bien entendu mobilisée.– Le secrétariat du maire et des adjoints est disponible par mail, à l’adresse suivante : cabinet@ville-ajaccio.fr