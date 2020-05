Coronavirus : L’Ehpad Saint-André à Furiani a bien contenu la pandémie

La capacité d'accueil est de 121 lits et places: 109 lits d'hébergement permanent, 6 lits d'hébergement temporaire, 6 places d'accueil de jour.

L’Ehpad est entouré d'un parc aménagé et boisé de 3,5 hectares, clôturé et sécurisé. Attenante à l'établissement mais indépendante de celui-ci, se trouve la Résidence du Soleil qui propose à la location 7 appartements pour séniors. Une seconde tranche de 20 appartements est en cours d'aménagement.





A sa tête Renée Balbi : « Je dirige la résidence Saint André depuis son ouverture, il y a 20 ans. On y a développé plusieurs secteurs dont celui des maladies neurodégénératives. Cette grande maison a été pensée et construite par notre famille et je m'efforce tous les jours de la rendre chaleureuse et conviviale. Mon souhait est que les personnes qui choisissent de nous rejoindre se sentent chez eux, nourries à leur convenance et trouvent une équipe médicale présente et attentive aux besoins de chacun ».





A l’instar de nombreux établissements de ce type, Renée Balbi a du gérer la pandémie COVID -19.

«On s’est fait tester très régulièrement et à ce jour personne n’a été contaminé. Face à la pandémie on a très vite stoppé toutes visites pour éviter que le covid ne vienne de l’extérieur».

Parallèlement des mesures strictes ont été mises en place avec confinement des pensionnaires dans leur chambre.





Depuis le déconfinement, les règles sont un peu plus souples et les pensionnaires peuvent de nouveau se déplacer dans l’Ehpad, aller dans les jardins, accompagnés par le personnel soignant tout en respectant les mesures barrières.

Les visites ont pu reprendre mais se font derrière des plexiglas avec interdiction de tout contact.