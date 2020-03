Coronavirus - Désinfection et nettoyage des rues et ruelles à Calvi

Dans le cadre des opérations de lutte contre l'épidémie du Coronavirus, à l'initiative de la Municipalité de Calvi, les services techniques de la Ville étaient à pied d'oeuvre ce jeudi matin, bien avant le lever du jour pour procéder à la désinfection et au nettoyage des rues et ruelles de la cité.

Une opération sur le terrain qui était dirigée par le directeur des services technique de la Ville de Calvi Jean-Claude Cheyban-Pettiti et par Pierre Moulard.

Équipés de combinaison gants, masques et lunettes, les hommes ont parcouru toute la ville et plus particulièrement des endroits fréquentés par la population comme les pharmacies, cabinets médicaux, gare, supermarchés, boulangeries et autres.

" Nous avons effectué cette première opération ce matin. Celle-ci sera renouvelée à raison de trois jours par semaine, le lundi, mercredi et vendredi)". précisait Jean-Claude Cheyban-Pettiti satisfait de cette première.

" Naturellement, depuis le début, nous sommes mobilisés, avec les moyens qui sont les nôtres pour lutter contre cette pandémie. Cette désinfection et nettoyage des rues et ruelles qui interviendra désormais à raison de trois jours par semaine, vient compléter les mesures mises en place par le gouvernement, avec notamment le confinement des personnes chez elles mais aussi de celles prises par arrêté municipal avec interdiction de circuler sur la plage et promenade en bois du bord de mer, circulation et stationnement des véhicules dans la pinède de Calvi..

Pat ailleurs, sous le contrôle de notre adjointe aux affaires sociales, Hélène Astolfi, plusieurs services sont proposés à la population comme la mise à disposition d'une navette gratuite, formulaires de circulation des personnes, numéros de téléphone dédiés....

La Police Municipale de son côté vient appuyer et compléter le dispositif mis en place par la Gendarmerie.

Je tenais à remercier l'ensemble du personnel qui se mobilise pour lutter avec nous contre cette épidémie.

Tout est mis en oeuvre pour que rapidement venir à bout de ce virus. Je demande à la population de nous aider dans notre tâche, celle des personnels soignants et tous ceux qui sont sur le terrain en respectant les mesures de confinement" commentait Ange Santini, le maire de Calvi