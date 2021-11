Core Verde dépollue à San Martinu di Lota

Core Verde, c'est quoi ?

- Core Verde est une association qui a pour but d'œuvrer en faveur de l'environnement ou de la qualité de vie par le biais d'actions citoyennes, culturelles, sportives et patrimoniales.

L'association, menée par son président Frédéric Bianchi, fédère des personnes de tous horizons au service de ses actions pour la nature.



- L'action de San Martinu di Lota ?

- Nous avons organisé samedi 6 novembre la dernière étape du nettoyage des abords de la rivière de la partie haute de San Martinu di Lota. Elle a permis le retrait du châssis de grue menaçant de tomber dans le lit de la rivière ainsi que la flèche, qui , oubliée depuis longtemps, s'y trouvait .

Une partie des bénévoles a également réalisé un nettoyage de bord de route et rempli un camion de déchets en tout genre.

L'opération, à laquelle é adhéré la population, a rassemblé des personnes de toutes générations, des enfants aux personnes retraitées, en passant par un groupe d'étudiants de l'IRA (Institut régional d'administration de Bastia)



- Une action soutenue ?

- Nous avons pu compter sur la mobilisation de l'entreprise Graziano Vangioni et tout particulièrement de Karine Anziani ainsi que de Dario.

Nous avons pu bénéficier également, de la mise à disposition de différents engins de chantier par les bénévoles, ce qui a grandement facilité l'opération.



- La suite ?

- L'événement de ce samedi était la troisième étape d'une mobilisation qui a débuté en 2019.

Notre objectif sur cette action était la préservation de la rivière, en y enlevant le châssis et la flèche de grue mais aussi de limiter la présence des déchets qui, au cours des pluies et des crues, finissent à la mer.

N'oublions pas que la commune de San Martinu di Lota fait partie du parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate et donc du sanctuaire marin Pélagos.