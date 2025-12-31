Contrôles routiers en Haute-Corse : 18 infractions relevées à Bastia et Vescovato

Alcoolémie, stupéfiants, défauts d’assurance… 18 infractions ont été relevées ce mardi soir lors d’un contrôle conjoint des douanes, de la gendarmerie et de la police à Bastia, au rond-point de Toga, et au rond-point d’Arena-Vescovato. L’opération, menée en présence du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, visait à « faire en sorte que nos concitoyens soient protégés et qu'on sorte de nos routes les gens qui n'ont pas à y être ». « Nous sommes en période de fêtes et les risques routiers sont beaucoup plus importants », expliquait le préfet lors de l’opération à Bastia. « Nous avons réalisé ces dernières semaines des opérations de sensibilisation avec notamment la distribution d'appareils pour s'auto-tester. Aujourd’hui, nous sommes sur de la répression, puisqu’il est important d'agir. »





Au total, les forces de l’ordre ont relevé 18 infractions, dont une conduite sous l’emprise de stupéfiants, une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, quatre défauts d'assurance, huit défauts de contrôle technique, trois permis de conduire poids lourd non prorogés et une conduite malgré une suspension de permis de conduire. Des contrôles jugés nécessaires par les services de l’État, qui mettent en lumière les progrès réalisés cette année en matière de sécurité routière dans le département. « L’année dernière, nous avions des chiffres vraiment catastrophiques en termes d'insécurité routière. Cette année, nos chiffres se sont améliorés avec une baisse de 10 % des accidents, de 10 % des blessés, mais surtout d'un tiers des victimes », souligne le préfet de Haute-Corse.





Les chiffres « se sont fait au prix de contrôles très importants, quasiment 20 % de contrôles en plus en 2025 par rapport à 2020 ». « Si on suspend des permis de conduire de manière aussi importante depuis le début de l'année, c'est pour protéger nos concitoyens, et ça marche. Nos chiffres se sont nettement améliorés en 2025 par rapport à 2024 ou à 2023. Il faut que l'on fasse en sorte qu'on ait de moins en moins de drames familiaux », indique-t-il.



Le préfet a également tenu à rappeler que les contrôles de vitesse continueront d’être renforcés jusqu’au début du mois de janvier. « Depuis Noël, nous sommes sur les routes et nous continuerons jusqu'au début du mois de janvier pour faire en sorte que nos concitoyens circulent de la manière la plus sécurisée possible. On aura des dispositifs dès la fin du déjeuner pour le 31 décembre et nous continuerons jusqu'à la nuit tombée et nous enchaînerons jusqu'à la matinée tous les contrôles nécessaires sur l'ensemble de nos routes dans le département. Nous aurons autour de 150-180 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés pour faire en sorte que nos concitoyens passent une nuit de la Saint-Sylvestre la plus tranquille possible et que personne n'ait de drame à annoncer à des familles. »

