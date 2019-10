Contrôles agricoles : "les pénalités infligées aux éleveurs mettent en péril l'AOP Brocciu"

Maria Bettina Colonna le Lundi 21 Octobre 2019 à 15:41

Dans communiqué de presse l'AOP Brocciu et de l'Interprofession laitière Ovine et Caprine de Corse reviennent sur les contrôles agricoles des surfaces peu productives et souhaitent rassembler l'ensemble des acteurs du monde agricole afin d'alerter les pouvoirs publics. Une mobilisation est nécessaire, affirment les présidents de deux structures Sébastien Mercuri et Sylvestre Giorgiaggi, et elle sera organisée dans les prochains jours.



« La fin de l'agriculture traditionnelle a été déclarée par l'Etat ! » C’est le constat « choquant pourtant vrai » que la filière laitière de Corse tire aujourd’hui après le changement des règles d'attribution des aides de la PAC en 2017 qui a entrainé une dévalorisation de l'utilisation des parcours méditerranéens, pour l'ensemble de l'élevage insulaire.

Depuis 2 ans, les exploitations contrôlées sont impactées par le changement des règles de l'Etat. Cette marche arrière met en péril l'avenir de exploitations car les éleveurs se voient amputés d'une partie, voire de la totalité, de leurs aides liées aux surfaces.

« Le milieu naturel est constitué d'importants espaces pastoraux (châtaigniers, pins, maquis, jeunes pousses de ronces...) qui influencent de manière considérable la typicité de nos produits. - affirment dans un communiqué le président de l'ILOCC et du Syndicat AOP Brocciu, - Nos races locales (ovine et caprine), et plus particulièrement l'élevage caprin Corse, participent au maintien d'un tissu rural agricole dans nos paysages marqués par un fort relief, peu accessible. Nos troupeaux parcourent des espaces qui seraient laissés à l'abandon sans leur présence.

Il y a 20 ans, les professionnels se sont battus afin d'obtenir l'AOP Brocciu, à ce jour seul signe officiel de qualité de la filière laitière. Les fondations de cette AOP sont nos éleveurs ovins et caprins corses, garants de la valorisation de notre territoire par l'utilisation des parcours.

Aujourd'hui, les pénalités infligées aux éleveurs mettent en péril notre AOP, tout comme la viabilité de leurs exploitations. ».

La filière laitière de Corse souhaite rassembler l'ensemble des acteurs du monde agricole afin d'alerter les pouvoirs publics. « Une mobilisation est nécessaire », affirment Sébastien Mercuri et Sylvestre Giorgiaggi et elle sera organisée dans les prochains jours.

