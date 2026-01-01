CorseNetInfos
Contrôle de vitesse sur la RT11 à Borgo : un mineur flashé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite


le Mercredi 14 Janvier 2026 à 16:19

Un contrôle de vitesse a été mené ces derniers jours sur la RT11, à Borgo, par les motocyclistes de la Brigade motorisée de Borgo. Un conducteur mineur a été flashé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée



Au total, neuf excès de vitesse ont été relevés au cours de l’opération. Parmi eux, un dépassement de plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, constituant un délit.

Les faits concernent un jeune conducteur mineur, âgé de 17 ans, contrôlé à une vitesse très largement excessive. Face à la gravité de l’infraction, le véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.

"Le conducteur sera convoqué ultérieurement, accompagné de son représentant légal, afin d’être entendu par les services compétents. Une réponse pénale sera apportée à l’issue de cette procédure" indique la Gendarmerie de Corse sur ses réseaux sociaux.

Les forces de l’ordre rappellent que la vitesse excessive, en particulier chez les jeunes conducteurs, demeure l’une des principales causes d’accidents graves sur le réseau routier.




