Confinement : jour 6. "La liste de mes envies post coronavirus"

J'organiserai donc une fête dans mon quartier parce que cette pandémie m'a appris l'importance d'être une communauté et j'ai envie de fêter avec mes voisins le printemps.

J'irai marcher sur la plage et je profiterai de la beauté du soleil qui se couche puisque de mon appartement je vois même pas ses rayons.

Je voyagerai, même si je n'ai pas d'argent, mais je le ferai parce que la vie est plus forte que la peur.

J'irai tous les jours en cours car je n'avais pas compris l'importance d'apprendre en partageant.

J'irai voir mes parents et mes soeurs toutes les semaines, j'organiserai plein de réunion familiales pour dire à mes proches que je les aime.

J'arrêterai de passer mes journées sur Insta et j'essaierai de vivre ma vie plutôt que vivre la vie des influenceurs.

Alors que sur les réseaux circulent des liste des choses qu’on peut, enfin, faire durant le confinement, moi j'ai plutôt envie de rédiger une liste de choses à faire quand je serai, enfin, libre de sortie.Je n'ai pas envie de ranger ma cave ou trier mes photos. Je préfère positiver et imaginer ce que je ferai une fois qu'on aura gagné cette guerre. Car j'ai réalisé que la ressource la plus précieuse du monde ce n'est pas l'argent mais le temps. Et l'amour.Alors vivement que tout ça, se termine. Parce que j'ai aussi envie d'un Spritz.