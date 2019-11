Conférence le 12 novembre à Bastia : le "cri pour la planète" de Guillaume Corpard

L'association Les petites lucioles organise la venue de Guillaume Corpard, pour la première fois en Corse ! Il animera sa célèbre conférence le mardi 12 novembre 2019 à la salle polyvalente de Lupinu à Bastia à 20h. Il en suivra un débat et une dédicace de son livre "Un cri pour la terre"







L'auteur "d'un cri pour la terre" dévoile le rapport entre le saccage de la planète, la souffrance des animaux et notre santé. Soutenu par Matthieu Ricard, Aymeric Caron, Frédéric Lenoir, ses conférences ne laissent personne indifférent. Il interpelle aussi bien les jeunes en quête d’un changement, que les adultes cherchant des solutions concrètes pour améliorer leur santé physique et spirituelle. Il nous confie des solutions concrètes pour vivre en harmonie avec toute forme de vie, sans distinction.







Rencontre donc avec cet homme engagé aux multiples casquettes : conférencier, auteur, musicien et réalisateur. Avec humour, force et conviction, Guillaume lance l'un des messages les plus importants à transmettre aujourd'hui à notre humanité. De l'information aux solutions, du rire aux larmes...







Billetterie sur place ou en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-petites-lucioles-2b/evenements/un-cri-pour-la-terre-animaux-humains-planete







Les enfants sont les bienvenus également à partir de 8 ans !







Renseignements : lespetiteslucioles2b@gmail.com



06 74 81 07 57