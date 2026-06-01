Conca - Deux hommes renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bastia dans l'affaire "La Siesta"

La rédaction le Mercredi 3 Juin 2026 à 21:03

François et Jacky Bartoli ont été déférés ce mercredi devant le parquet de Bastia à l'issue de leur garde à vue dans le cadre d'une enquête menée sur l'affaire de la paillote La Siesta, située sur la plage de Favone, à Conca, par le pôle régional économique et financier de Bastia, sous l'autorité du procureur de la République Jean-Philippe Navarre. Les investigations ont été confiées à la Section de recherches de Corse et au Groupe interministériel de recherches (GIR) de Corse-du-Sud.

