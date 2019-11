Comment sauvegarder la langue corse ? Michel Feltin-Palas aux "Ragiunate" de Praticalingua à Bastia

Le verdict de l’Unesco est inquiétant : selon l’agence des Nations Unies chargée notamment de la culture, le corse est aujourd’hui « en danger de disparition » – comme toutes les autres langues de métropole, en dehors du français.Contrairement à ce que l’on croit parfois, cette situation n’est le fruit ni du hasard ni de la « modernité ». Dans le même temps, en effet, d’autres langues minoritaires situées dans des pays proches de la France se portent très bien et gagnent même des locuteurs. I l est donc possible de sauvegarder le corse, pour peu que l’on en ait la volonté et que l’on suive une stratégie adéquate. C’est ce sujet qu’approfondira vendredi à 18 heures, au Centre culturel Alb'Oru, rue Saint-Exupéry, à Bastia à l’initiative de l’association Praticalingua, le journaliste Michel Feltin-Palas.Il le fera à partir de quatre axes.Pourquoi les langues dites régionales sont menacées d’extinction en métropole.Les vraies et les fausses raisons de leur déclin.Pourquoi il est encore possible de les sauver.Ce qu’il faudrait faire pour y parvenir.Michel Feltin-Palas est rédacteur en chef à l’Express. Spécialiste des Régions, il publie chaque semaine une lettre d’information consacrée à la défense de la diversité linguistique intitulée « Sur le bout des langues » et à laquelle il est possible de s’abonner gratuitement.Il est également l'auteur de "La grande aventure de la langue française" (Editions ministère de la culture) et publiera prochainement avec son collègue Jean-Michel Aphathie un livre consacré aux discriminations liées aux accents régionaux.Un rendez-vous qui s'annonce passionnant et qu'il convient de ne pas rater !