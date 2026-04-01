Collision tragique à Albitreccia : un mort et plusieurs blessés

D'importants moyens ont été engagés sur la route territoriale 40 au lieu dit "A Masina" peu après la collision. La route a été longtemps fermée pour permettre aux secours d'intervenir. Malheureusement il était déjà trop tard pour l'un des passagers du véhicule, une femme âgée de 70 ans qui n'a pas survécu à ses blessures.
Six autres personnes, dont deux dans un état particulièrement ont été évacuées sur l'hôpital d'Ajaccio par l'hélicoptère de la gendarmerie nationale.
Trois ambulances, un véhicule de désincarcération, deux véhicules de commandement et un médecin pompier ont été mobilisés sur les lieux du drame.
Six autres personnes, dont deux dans un état particulièrement ont été évacuées sur l'hôpital d'Ajaccio par l'hélicoptère de la gendarmerie nationale.
Trois ambulances, un véhicule de désincarcération, deux véhicules de commandement et un médecin pompier ont été mobilisés sur les lieux du drame.
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