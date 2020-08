Collision entre voiture et moto à Zonza: un mort et deux blessés graves

La Rédaction le Vendredi 14 Août 2020 à 12:55

Hier soir vers 21 heures, pour une cause indéterminée, une collision s'est produite sur la RT 10, commune de Zonza entre une voiture et une moto.Dans ce choc terrible on déplore malheureusement un mort, le pilote de la moto et deux autres personnes grièvement blessées. Toutes les personnes ont été évacuées par les ambulances des pompiers vers le Centre Hospitalier de Bonifacio. Les gendarmes ont procédé aux constatations. Durant l'intervention une déviation a été mise en place pour tenter de réduire les énormes bouchons provoqués

