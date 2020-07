Clap de fin pour les Régates Napoléon

« C’était la première régate post COVID en Méditerranée » se félicite Thibaud Assante, président de l’association Corsica Classic Yachting et organisateur de l’évènement. « Cela a pu être possible grâce à la passion qui nous lie tous, propriétaires de bateaux, bénévoles, institutionnels et sponsors, parmi lesquels la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Collectivité de Corse et la ville d’Ajaccio » note t-il.



Initialement prévue du 20 au 25 mai 2020, la manifestation avait dû être repoussée, en raison de la situation sanitaire. L’association est donc d’autant plus heureuse d’avoir ouvert le bal des régates en Méditerranée.



Cette première édition des Régates Napoléon a réuni durant cinq jours les plus beaux voiliers classiques et modernes et les meilleurs régatiers dans le port Tino Rossi. « Toute la semaine nous avons eu des itinéraires différents, et aujourd’hui, c’était la meilleure journée » se réjouit Thibaud Assante. Un dernier départ très disputé, qui a débuté devant l’hôtel des mouettes, pour poursuivre vers l’Isolella puis redescendre vers le Trottel. « Nous félicitons l’équipage Aio coco, qui est le grand gagnant de la semaine » annonce Thibaud Assante.



La deuxième édition est d’ores-et-déjà prévue pour mai 2021. Et pour ceux qui ne voudraient pas attendre, une prochaine manifestation, la Corsica Classic, se déroulera du 25 août au 1er septembre. 28 bateaux sont en lice, au départ de Bonifacio, pour atteindre Saint-Florent. « C’est le plus gros événement de voile que je n’ai jamais organisé » confie Thibaud Assante. Une fois encore, un beau spectacle en perspective.