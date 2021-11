«Cinetica » - Rencontres du Film d’Animation de Bastia - débute ce vendredi

« Le contenu est plus développé en direction des professionnels avec notamment un master class lundi 15 animé par Xavier Giacometti, en partenariat avec Casell’Arte et l’Université de Corse » explique Juana Macari, directrice du Centre Culturel Una Volta à Bastia qui abrite ces rencontres. « A l’occasion de cette édition 2021, nous accueillerons Marie Desplechin (La Traversée), Patrick Imbert (Le Sommet des dieux) et Xavier Giacometti (Yakari) pour la présentation de leurs films respectifs. Les ateliers jeune public se dérouleront comme d’habitude à Una Volta et les projections au cinéma Le Régent ».Cinetica — Rencontres du Film d’Animation de Bastia, est aujourd’hui le premier événement consacré au cinéma d’animation en Corse. « Fondée en 2016 et portée par Cinem’Associu, en partenariat avec Le Régent et notre centre culturel Una Volta, Cinetica se donne pour objectif de montrer la variété des productions au niveau international, la diversité des techniques, 2D, 3D, stop motion et de s’adresser à tous les publics, aussi bien le jeune public que le public adulte, afin de donner à voir toute l’envergure de la discipline » précise Juana Macari.Cette 6édition de Cinetica qui se déroule donc du 12 au 14 novembre avec au menu 11 projections, 1 compétition, 4 ateliers et 5 rencontres.A partir de la programmation des projections au cinéma Le Régent, différents moments d’échanges sont proposés par les organisateurs : rencontres avec les équipes de réalisation à la suite des projections, ateliers de découvertes des techniques de l’animation à Una Volta, parcours scolaires sur trois journées dédiées. Autre moment de découverte important : la Compétition Internationale du Court-Métrage Étudiant. Elle présentera une dizaine de films du monde entier et permettra de faire rayonner les travaux de fin d’études issus des grandes écoles de l’animation et de découvrir les talents émergents.Qui dit compétition, dit jury. Celui-ci sera composé de cinq professionnels et d’un jury scolaire, chacun départageant un lauréat.Le Fab Lab de Corte sera de la partie avec le Pixel week-end qu’il organise chaque année en février. Enfin grâce au partenariat avec l’Éducation Nationale et notamment grâce au dispositif de classes jumelées animation d’Una Volta, les courts métrages des élèves de primaire seront présentés en avant-partie des longs métrages.: Séance suivie d’une présentation et d’une discussion avec la scénariste Marie Desplechin.en présence de Fiura MossaLa projection sera précédée par la remise des prix Compétition Internationale du Court-Métrage Étudiant et suivi d’une discussion avec le réalisateur Patrick Imberten présence de Xavier Giacometti