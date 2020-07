Cinéma : Antoine de Maximy présente son film en Corse

Réalisateur

C’est un visage bien connu des téléspectateurs de France 5 et Canal plus, le présentateur Antoine de Maximy a fait le tour du monde avec son émission J’irai dormir chez vous. En filmant avec son harnais et ses trois caméras, il avait déjà, via cette émission, inventé une écriture filmique. L’envie de passer au cinéma et au long métrage lui est aussi venu en 2010 sur le film de Gilles Paquet-Brenner, Elle s’appelait Sarah, un tournage qu’il a suivi pour en faire le makin-off. Mais ce premier film de fiction n’a pourtant pas été évident à faire, avec cette étiquette télé qui lui colle à la peau, les producteurs hésitaient à s’engager. Mais Antoine de Maximy n’est pas du genre à baisser les bras, il s’est accroché, a lancé un financement participatif, parcouru 6000 kilomètres tout seul durant 3 semaines à travers la France pour défendre le projet et a fini par récolté 256 000 euros. Suffisamment pour déclencher le processus budgétaire du film.

Pour prouver que l’émission n’est pas un handicap, il en a même fait l’idée de départ de cette histoire originale, celle d’une enquête dans les Carpates, suite à sa disparition. Ses références et inspirations sont des films comme Blow up ou Blow out dans lesquels on cherche à résoudre un mystère grâce aux photos pour l’un et au son pour l’autre.



Acteur.trice.s

A ses côtés, la pétillante Alice Pol qui a déjà une belle carrière dans le cinéma populaire : Un plan parfait, Raid Dinge ou L’Aventure des Marguerite, actuellement à l’affiche. En 2009, elle avait participé à Joueuse de Caroline Bottaro, tourné en Corse et à quelques épisodes de Mafiosa saison 2. Max Boublil vient compléter ce trio, ce comédien venu du stand up s’est fait une spécialité des comédies – Les Gamins, Le Nouveau, Selfie – mais a aussi dévoilé une nouvelle facette de son talent d’acteur dans l’attachant Play d’Anthony Marciano, sorti en 2018. Pas de doutes que ce trio fasse des étincelles dans ce voyage dans les Carpates. À leur côté, Antoine de Maximy a trouvé des comédiens roumains – pour la plupart issus du théâtre – avec de vrai « tronche » de cinéma. L’acteur-réalisateur s’est régalé sur ce tournage et ça se voit à l’écran. Du coup, quand on lui parle d’un nouveau film, il répond : « Mon prochain projet est encore plus décalé. Je ne vais rien en dire maintenant, mais je sais déjà que j'aurai du mal à convaincre avec mon scénario. Pas grave, j'aime l'adversité, surtout quand c'est pour sortir des cases. »

J’irai mourir dans les Carpates est là pour le confirmer !



Avant-premières.

Le film est à découvrir ce soir au cinéma Le Régent de Bastia, à 21h (réservation fortement conseillée, jauge réduite en raison des conditions sanitaires et masque obligatoire dans les parties communes). Cette avant-première a été organisée dans le cadre de l’opération « Un été de cinéma » orchestré par le Festival du film de Lama.

Antoine de Maximy sera aussi jeudi 30 juillet à 21h30 au Simplexe, le cinéma de plein air de Saint Florent.