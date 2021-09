Bastia : Pour sa première rentrée le nouveau ciné-club KFC propose la projection inédite de « Trop d’Amour »

C’est un film totalement inédit en salle qui va être présenté par le KFC (Kino Fan’s Club), le nouveau ciné-club du cinéma Le Régent de Bastia. Porté par des cinéphiles, le KFC a pour vocation de proposer, une fois par mois, des films inédits, des exclusivités, des avant-premières ou des films du patrimoine. L’objectif ? Défendre le cinéma, tous les cinémas et particulièrement ceux qui ont besoin d’un coup de projecteur.



Pas de sortie salle

C’est le cas de Trop d’Amour, premier long métrage de la jeune actrice/réalisatrice Frankie Wallach. Frappé de plein fouet, comme une grosse partie de la production cinématographique de 2020/21, il n’aura pas la chance d’avoir une sortie en salle. Le film, qui a pourtant participé à de nombreux Festivals (Cabourg, Champs Elysées), vient d’être acheté par le groupe Canal+ pour être diffusé sur ses antennes. Une manière de s’en sortir financièrement pour les producteurs et les distributeurs qui ont soutenu ce film un peu « fragile ». Vu la conjoncture actuelle, c’est une manière de lui éviter de se retrouver face au rouleau compresseur des sorties en salle post-covid (Dune, James Bond, Candyman, etc.) qui laissent peu de place à des films plus difficiles.



Introspection

En proposant à sa grand-mère, rescapée des camps, de faire un film avec elle, Frankie Wallach s’offre une immersion dans son clan familial. Une sorte de mise en abîme filmique. Si l’on pense immédiatement à ADN de Maïwenn, le film de Frankie Wallach n’a pas à rougir de la comparaison avec son aînée. L’actrice/réalisatrice choisit une autre voix, plus légère, plus drôle et à la fois terriblement émouvante. Elle joue de son image, de celle de sa famille mais sans jamais se moquer des uns et des autres. Si elle en profite également pour régler quelques comptes, elle ne le fait jamais au détriment du spectateur et ne l’oublie jamais sur le bord de la route. Pour son premier long, Frankie Wallach réussit un coup tant Trop d’amour se révèle attachant et passionnant. Elle n’oublie pas non plus de faire passer un bon moment au spectateur pendant ces 1h18 de fraîcheur, de rire et de larmes. Un film à découvrir au cinéma Le Régent Bastia ce lundi 27 septembre à 19h.