En 2023, le cinéma a repris des forces en Corse

Des chiffres encourageants que l’on retrouve dans les principaux cinémas de l’île. La plupart ont réalisé une très belle année en termes de fréquentation, avec des chiffres parfois supérieurs à ceux du continent. Il faut dire que 2023 a bien débuté avec le blockbuster Avatar 2 : la voie de l'eau, qui est sorti le 14 décembre 2021, mais qui a continué à engendrer des entrées en janvier. Pendant l'été, le duo Barbie-Oppenheimer a fait des étincelles. Derrière, Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, Alibi.com ou encore Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ont également réalisé de très bons scores. Mais les deux films qui ont permis de faire la différence avec le continent sont Le Clan (sortie le 18 janvier) et Inestimable (sortie le 1ᵉʳ novembre). Après Permis de construire, Éric Fraticelli s'impose à nouveau comme le champion toute catégorie du box-office insulaire. Rien qu'au cinéma le Régent de Bastia, Le Clan a fait 9 800 entrées et Inestimable, toujours en exploitation, est à plus de 7 500. « Éric fait la différence, s'amuse Daniel Benedittini. Sans ses films, notre année 2024 va surement être un peu plus faible. Vivement le prochain (rires). » Le gérant du cinéma bastiais espère tout de même maintenir le cap de la fréquentation. La grève des scénaristes a retardé pas mal de sorties, mais plusieurs films événements sont annoncés. Il croît beaucoup en Bob Marley One Love, Dune deuxième partie (février), Moi, moche et méchant 4 et Deadpool 3 (juillet), Le Joker : folie à deux (octobre) ou encore Sonic 3 (fin décembre). « On attend aussi beaucoup des trois films insulaires – ceux de Julien Colonna, de Frédéric Farrucci et de Thierry de Peretti – mais, pour le moment, ils ne sont pas encore datés » ajoute Daniel Benedittini.



Le constat est le même su côté d’Ajaccio. Sur 2023, Le Laetitia et L’Ellipse ont engrangé près de 330 000 d’entrées. « Une dynamique positive, selon le gérant des deux cinémas, Michel Simongiovanni. Que l’on doit beaucoup à Monsieur Fraticelli ! » En effet, Pido a, à lui seul, vendu près de 40 000 billets avec son Clan et Inestimable. La déception vient de Napoléon. L’exploitant ajaccien qui a tout de même vendu 5 000 tickets, voyait le film de Ridley Scott bien plus haut. Sur cette fin d’année enfin, les chiffres ne sont pas aussi forts que sur le continent. Michel Simongiovanni, déplore l’absence d’un film porteur : « Fin 2022, on avait Avatar, un blockbuster qui a boosté les vacances de Noël à un niveau élevé. » Sans atteindre de tels scores, ce sont – encore – des comédies qui tirent leur épingle du jeu : Chasse gardée avec Didier Bourdon et Les Segpa au ski, succès surprise de l’hiver.