"Ci Simu" : Réinventer l'art du poster avec un regard Inédit sur les villages corses

Campile, Lentu, Borgo, Quenza, et Ortiporiu, malgré leurs attraits historiques et naturels, n'avaient jusqu'à présent jamais été immortalisés de cette manière. La jeune entreprise "Ci Simu"Ci Simu" change la donne en offrant une vision artistique novatrice de ces localités.Cette jeune boite corse, spécialisée dans la création de posters illustrés, se distingue par sa mission innovante de mettre en lumière des villages corses souvent méconnus dans le domaine de l'illustration murale. Chaque village est présenté sous son nom corse, soulignant un profond respect pour ses racines et son identité ."Ci Simu" se distingue également par son engagement écologique. Les posters sont imprimés sur du papier provenant de forêts durables certifiées FSC et PEFC. De plus, l'entreprise utilise des emballages entièrement recyclables, avec un adhésif en papier Kraft sans plastique, renforçant ainsi son engagement envers la préservation de l'environnement.Pour les amateurs, les posters de "Ci Simu" sont disponibles sur leur site we b www.ci-simu.com . Très actifs sur les réseaux sociaux, vous pouvez également les suivre sur leur compte Instagram et Facebook, où ils partagent régulièrement des publications originales.